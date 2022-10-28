В матче с АЕКом динамовцы отметили «ничейный» юбилей
Киевляне подписали 50-ю мировую на чужих полях в еврокубках
Ничья с АЕКом (3:3) стала 50-й для «Динамо» на чужих полях в еврокубках.
26 мировых киевляне подписали в гостях в Лиге (Кубке) чемпионов, 19 - в Лиге Европы (Кубке УКФА) и 5 - в Кубке кубков.
Полсотни ничьих динамовцы расписали с командами из 25 стран. Чаще других с клубами из Испании, Италии, Чехии - по 5, Турции - 4, Англии, Болгарии и Турции - по 3.
Наибольшее количество мирных договоров с хозяевами бело-синие заключили с Валерием Лобановским - 16 раз, Юрием Семиным, Александром Хацкевичем - по 6 и Алексеем Михайличенко - 4.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные гостевые ничьи «Динамо» в еврокубках
|
Ничья
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Тренер «Динамо»
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
29.11.1967
|
КЧ
|
1/8
|
Виктор МАСЛОВ
|
Гурник
|
1:1
|
10-я
|
17.09.1986
|
КЧ
|
1/16
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Берое
|
1:1
|
20-я
|
29.09.1999
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Байер
|
1:1
|
30-я
|
20.10.2009
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
Интер
|
2:2
|
40-я
|
23.11.2016
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Наполи
|
0:0
|
50-я
|
27.10.2022
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
АЕК Л
|
3:3
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир.
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