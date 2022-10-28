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Лига Европы
28 октября 2022, 13:22 | Обновлено 28 октября 2022, 13:28
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В матче с АЕКом динамовцы отметили «ничейный» юбилей

Киевляне подписали 50-ю мировую на чужих полях в еврокубках

28 октября 2022, 13:22 | Обновлено 28 октября 2022, 13:28
100
0
В матче с АЕКом динамовцы отметили «ничейный» юбилей
ФК Динамо

Ничья с АЕКом (3:3) стала 50-й для «Динамо» на чужих полях в еврокубках.

26 мировых киевляне подписали в гостях в Лиге (Кубке) чемпионов, 19 - в Лиге Европы (Кубке УКФА) и 5 - в Кубке кубков.

Полсотни ничьих динамовцы расписали с командами из 25 стран. Чаще других с клубами из Испании, Италии, Чехии - по 5, Турции - 4, Англии, Болгарии и Турции - по 3.

Наибольшее количество мирных договоров с хозяевами бело-синие заключили с Валерием Лобановским - 16 раз, Юрием Семиным, Александром Хацкевичем - по 6 и Алексеем Михайличенко - 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые ничьи «Динамо» в еврокубках

Ничья

Дата

Ранг

Стадия

Тренер «Динамо»

Соперник

Счет

1-я

29.11.1967

КЧ

1/8

Виктор МАСЛОВ

Гурник

1:1

10-я

17.09.1986

КЧ

1/16

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Берое

1:1

20-я

29.09.1999

ЛЧ

ГТ1

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Байер

1:1

30-я

20.10.2009

ЛЧ

ГТ

Валерий ГАЗЗАЕВ

Интер

2:2

40-я

23.11.2016

ЛЧ

ГТ

Сергей РЕБРОВ

Наполи

0:0

50-я

27.10.2022

ЛЕ

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

АЕК Л

3:3

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир.

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Источник Sport.ua
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