В матче с АЕКом динамовцы отметили «ничейный» юбилей

Ничья с АЕКом (3:3) стала 50-й для «Динамо» на чужих полях в еврокубках.

26 мировых киевляне подписали в гостях в Лиге (Кубке) чемпионов, 19 - в Лиге Европы (Кубке УКФА) и 5 - в Кубке кубков.

Полсотни ничьих динамовцы расписали с командами из 25 стран. Чаще других с клубами из Испании, Италии, Чехии - по 5, Турции - 4, Англии, Болгарии и Турции - по 3.

Наибольшее количество мирных договоров с хозяевами бело-синие заключили с Валерием Лобановским - 16 раз, Юрием Семиным, Александром Хацкевичем - по 6 и Алексеем Михайличенко - 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые ничьи «Динамо» в еврокубках

Ничья Дата Ранг Стадия Тренер «Динамо» Соперник Счет 1-я 29.11.1967 КЧ 1/8 Виктор МАСЛОВ Гурник 1:1 10-я 17.09.1986 КЧ 1/16 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Берое 1:1 20-я 29.09.1999 ЛЧ ГТ1 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Байер 1:1 30-я 20.10.2009 ЛЧ ГТ Валерий ГАЗЗАЕВ Интер 2:2 40-я 23.11.2016 ЛЧ ГТ Сергей РЕБРОВ Наполи 0:0 50-я 27.10.2022 ЛЕ ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ АЕК Л 3:3

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир.