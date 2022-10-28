Тренер АЕКа: «У Динамо способная команда и опытный тренер»

Главный тренер АЕКа из Ларнаки Хосе Луис Ольтра поделился впечатлениями от матча пятого тура Лиги Европы против «Динамо» Киев (ничья 3:3):

«Я очень доволен тем, чего мы достигли сегодня вечером. Мы сделали историю для команды и Кипра. Это была сложная игра против способного соперника и опытного тренера.

Несмотря на то, что пропустили на последних минутах, мы достигли цели — вышли из группы Лиги Европы, и теперь думаем о следующем матче в чемпионате».