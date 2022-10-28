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Лига Европы
28 октября 2022, 13:27 |
166
0

Тренер АЕКа: «У Динамо способная команда и опытный тренер»

Хосе Луис Ольтра – о матче Лиги Европы против «Динамо»

28 октября 2022, 13:27 |
166
0
Тренер АЕКа: «У Динамо способная команда и опытный тренер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Луис Ольтра

Главный тренер АЕКа из Ларнаки Хосе Луис Ольтра поделился впечатлениями от матча пятого тура Лиги Европы против «Динамо» Киев (ничья 3:3):

«Я очень доволен тем, чего мы достигли сегодня вечером. Мы сделали историю для команды и Кипра. Это была сложная игра против способного соперника и опытного тренера.

Несмотря на то, что пропустили на последних минутах, мы достигли цели — вышли из группы Лиги Европы, и теперь думаем о следующем матче в чемпионате».

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Хосе Луис Ольтра Лига Европы АЕК Ларнака АЕК Ларнака - Динамо Динамо Киев
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