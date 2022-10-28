Александр НАЗАРЕНКО: «Судороги во втором тайме – это жертва за результат»

Полузащитник СК «Днепр-1» Александр Назаренко прокомментировал итоги победного матча против кипрского «Аполлона» (1:0).

– Александр, какие эмоции после матча?

– Все были очень рады, было чувство гордости и все были счастливы! Очень трудная игра, сложно было забить первый гол, дотерпеть и довести игру до победы.

– Ты давно не выходил в стартовом составе и было видно, что к концу игры устал, у тебя хватали судороги. Как выдержал?

– Да, я давно не играл столько игрового времени. В первом тайме все было хорошо, во втором первые 15-20 минут тоже хорошо, но потом устал и судороги были. Это жертва, которая потом доставляет радость. Поэтому я доволен.

– В первом тайме у тебя был отличный момент.

– Да, сейчас тоже очень сожалею, что тогда не забил. Ну, это же такое… Надеюсь, что забью в следующей игре.

– Вы дважды обыграли «Аполлон», неужели он слабее «Вадуца»?

– Сейчас слабых команд нет, и «Вадуц» очень хорошая команда. У этих команд разный стиль игры, и под каждую мы настраиваемся. Сегодня «Аполлон» нам дал очень жесткий бой, не такой как в первой игре.

– Кому посвящаете эту победу?

– Нашим героям, нашим болельщикам и всему украинскому народу!