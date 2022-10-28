Кахим Пэррис и Самба Диалло дебютировали за Динамо в еврокубках

В матче с АЕКом (3:3) состоялся еврокубковый дебют за «Динамо» 19-летнего полузащитника из Сенегала Самба Диалло и его коллеги по амплуа из Ямайки 22-летнего Кахима Пэрриса.

Диалло, который вообще впервые сыграл за бело-синих, стал самым молодым легионером, выступавшим за киевлян на международной арене. В свою очередь Пэррис стал игроком 29-й страны дальнего зарубежья, чьи представители защищали цвета «Динамо» в еврокубках, в том числе 7-й - из Старого Света.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные еврокубковые матчи за «Динамо» представителей стран Старого Света

Страна Дата Ранг Стадия Игрок Соперник Счет Бразилия 31.07.2002 ЛЧ КР2 ЛЕАНДРУ Пюник (д) 4:0 Аргентина 04.11.2003 ЛЧ ГТ Роберто НАННИ Арсенал (г) 0:1 Колумбия 13.09.2006 ЛЧ ГТ Хосе МОРЕНО Стяуа (д) 1:4 Парагвай 16.09.2015 ЛЧ ГТ Дервис ГОНСАЛЕС Порту (д) 2:2 Уругвай 06.08.2019 ЛЧ КР3 Карлос ДЕ ПЕНА Брюгге (г) 0:1 Венесуэла 20.10.2021 ЛЧ ГТ Эрик РАМИРЕС Барселона (г) 0:1 Ямайка 27.10.2022 ЛЕ ГТ Кахим ПЭРРИС АЕК Л (г) 3:3

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.