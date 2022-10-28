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Лига Европы
28 октября 2022, 13:04 | Обновлено 28 октября 2022, 13:10
365
1

Кахим Пэррис и Самба Диалло дебютировали за Динамо в еврокубках

Хавбек из Ямайки стал игроком 29-й страны дальнего зарубежья, выступавшим за киевлян в еврокубках

28 октября 2022, 13:04 | Обновлено 28 октября 2022, 13:10
365
1
Кахим Пэррис и Самба Диалло дебютировали за Динамо в еврокубках
ФК Динамо. Самба Диалло

В матче с АЕКом (3:3) состоялся еврокубковый дебют за «Динамо» 19-летнего полузащитника из Сенегала Самба Диалло и его коллеги по амплуа из Ямайки 22-летнего Кахима Пэрриса.

Диалло, который вообще впервые сыграл за бело-синих, стал самым молодым легионером, выступавшим за киевлян на международной арене. В свою очередь Пэррис стал игроком 29-й страны дальнего зарубежья, чьи представители защищали цвета «Динамо» в еврокубках, в том числе 7-й - из Старого Света.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные еврокубковые матчи за «Динамо» представителей стран Старого Света

Страна

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Соперник

Счет

Бразилия

31.07.2002

ЛЧ

КР2

ЛЕАНДРУ

Пюник (д)

4:0

Аргентина

04.11.2003

ЛЧ

ГТ

Роберто НАННИ

Арсенал (г)

0:1

Колумбия

13.09.2006

ЛЧ

ГТ

Хосе МОРЕНО

Стяуа (д)

1:4

Парагвай

16.09.2015

ЛЧ

ГТ

Дервис ГОНСАЛЕС

Порту (д)

2:2

Уругвай

06.08.2019

ЛЧ

КР3

Карлос ДЕ ПЕНА

Брюгге (г)

0:1

Венесуэла

20.10.2021

ЛЧ

ГТ

Эрик РАМИРЕС

Барселона (г)

0:1

Ямайка

27.10.2022

ЛЕ

ГТ

Кахим ПЭРРИС

АЕК Л (г)

3:3

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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