Кахим Пэррис и Самба Диалло дебютировали за Динамо в еврокубках
Хавбек из Ямайки стал игроком 29-й страны дальнего зарубежья, выступавшим за киевлян в еврокубках
В матче с АЕКом (3:3) состоялся еврокубковый дебют за «Динамо» 19-летнего полузащитника из Сенегала Самба Диалло и его коллеги по амплуа из Ямайки 22-летнего Кахима Пэрриса.
Диалло, который вообще впервые сыграл за бело-синих, стал самым молодым легионером, выступавшим за киевлян на международной арене. В свою очередь Пэррис стал игроком 29-й страны дальнего зарубежья, чьи представители защищали цвета «Динамо» в еврокубках, в том числе 7-й - из Старого Света.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные еврокубковые матчи за «Динамо» представителей стран Старого Света
|
Страна
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Соперник
|
Счет
|
Бразилия
|
31.07.2002
|
ЛЧ
|
КР2
|
ЛЕАНДРУ
|
Пюник (д)
|
4:0
|
Аргентина
|
04.11.2003
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Роберто НАННИ
|
Арсенал (г)
|
0:1
|
Колумбия
|
13.09.2006
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Хосе МОРЕНО
|
Стяуа (д)
|
1:4
|
Парагвай
|
16.09.2015
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Дервис ГОНСАЛЕС
|
Порту (д)
|
2:2
|
Уругвай
|
06.08.2019
|
ЛЧ
|
КР3
|
Карлос ДЕ ПЕНА
|
Брюгге (г)
|
0:1
|
Венесуэла
|
20.10.2021
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Эрик РАМИРЕС
|
Барселона (г)
|
0:1
|
Ямайка
|
27.10.2022
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Кахим ПЭРРИС
|
АЕК Л (г)
|
3:3
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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