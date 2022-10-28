Гармаш сделал один из самых поздних дублей Динамо в еврокубках

В матче с АЕКом (3:3) Денис Гармаш оформил 47-й дубль «Динамо» в еврокубках и 1-й – свой личный. При этом его дуплет оказался одним из самых поздних для игроков украинских клубов. Первый мяч в ворота киприотов Денис забил на 82-й минуте, а второй – на 90+2-й.

Позже брались за дело только пятеро наших футболистов, в том числе два динамовца - Георгий Деметрадзе и Диого Ринкон.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние дубли игроков украинских клубов в еврокубках

Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Минуты Счет 05.08.2020 ЛЕ 1/8 ЖУНИОР МОРАЕС Шахтер Вольфсбург (д) 89’, 90+3’ 3:0 26.09.2000 ЛЧ ГТ1 Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ Динамо Андерлехт (д) 89’, 90’ 4:0 11.08.2005 КУ КР2 Александр АЛЕКСЕЕНКО Металлург Д Шопрон (г) 87’, 90’ 3:0 29.09.2005 КУ Р1 Александр МЕЛАЩЕНКО Днепр Хайберниан (д) 86’, 90+4’ 5:1 17.09.2003 ЛЧ ГТ ДИОГО РИНКОН Динамо Локомотив М (д) 83’, 90+1’ 2:0 27.10.2022 ЛЕ ГТ Денис ГАРМАШ Динамо АЕК Л (д) 82’, 90+2’ 3:3 29.07.1998 КУ ПР Сергей КОВАЛЕВ Шахтер Биркиркара (г) 82’, 90’ 4:0 11.08.2005 КУ КР2 Сергей КОРНИЛЕНКО Днепр Бананц (г) 82’, 83’ 4:2 19.08.1992 КК ПР Сергей ГУСЕВ Черноморец Вадуц (г) 81’, 82’ 5:0 10.08.1999 КУ КР Андрей ШТОЛЦЕРС Шахтер Силекс (д) 80’, 89’ 3:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР - квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд.