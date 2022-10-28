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  4. Гармаш сделал один из самых поздних дублей Динамо в еврокубках
Лига Европы
28 октября 2022, 12:52 | Обновлено 28 октября 2022, 13:10
333
0

Гармаш сделал один из самых поздних дублей Динамо в еврокубках

Ворота АЕКа форвард киевлян поразил на 82-й и 90+2-й минутах встречи

28 октября 2022, 12:52 | Обновлено 28 октября 2022, 13:10
333
0
Гармаш сделал один из самых поздних дублей Динамо в еврокубках
ФК Динамо. Денис Гармаш

В матче с АЕКом (3:3) Денис Гармаш оформил 47-й дубль «Динамо» в еврокубках и 1-й – свой личный. При этом его дуплет оказался одним из самых поздних для игроков украинских клубов. Первый мяч в ворота киприотов Денис забил на 82-й минуте, а второй – на 90+2-й.

Позже брались за дело только пятеро наших футболистов, в том числе два динамовца - Георгий Деметрадзе и Диого Ринкон.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние дубли игроков украинских клубов в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Минуты

Счет

05.08.2020

ЛЕ

1/8

ЖУНИОР МОРАЕС

Шахтер

Вольфсбург (д)

89’, 90+3’

3:0

26.09.2000

ЛЧ

ГТ1

Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ

Динамо

Андерлехт (д)

89’, 90’

4:0

11.08.2005

КУ

КР2

Александр АЛЕКСЕЕНКО

Металлург Д

Шопрон (г)

87’, 90’

3:0

29.09.2005

КУ

Р1

Александр МЕЛАЩЕНКО

Днепр

Хайберниан (д)

86’, 90+4’

5:1

17.09.2003

ЛЧ

ГТ

ДИОГО РИНКОН

Динамо

Локомотив М (д)

83’, 90+1’

2:0

27.10.2022

ЛЕ

ГТ

Денис ГАРМАШ

Динамо

АЕК Л (д)

82’, 90+2’

3:3

29.07.1998

КУ

ПР

Сергей КОВАЛЕВ

Шахтер

Биркиркара (г)

82’, 90’

4:0

11.08.2005

КУ

КР2

Сергей КОРНИЛЕНКО

Днепр

Бананц (г)

82’, 83’

4:2

19.08.1992

КК

ПР

Сергей ГУСЕВ

Черноморец

Вадуц (г)

81’, 82’

5:0

10.08.1999

КУ

КР

Андрей ШТОЛЦЕРС

Шахтер

Силекс (д)

80’, 89’

3:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР - квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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