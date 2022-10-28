Гармаш сделал один из самых поздних дублей Динамо в еврокубках
Ворота АЕКа форвард киевлян поразил на 82-й и 90+2-й минутах встречи
В матче с АЕКом (3:3) Денис Гармаш оформил 47-й дубль «Динамо» в еврокубках и 1-й – свой личный. При этом его дуплет оказался одним из самых поздних для игроков украинских клубов. Первый мяч в ворота киприотов Денис забил на 82-й минуте, а второй – на 90+2-й.
Позже брались за дело только пятеро наших футболистов, в том числе два динамовца - Георгий Деметрадзе и Диого Ринкон.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние дубли игроков украинских клубов в еврокубках
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минуты
|
Счет
|
05.08.2020
|
ЛЕ
|
1/8
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
Вольфсбург (д)
|
89’, 90+3’
|
3:0
|
26.09.2000
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ
|
Динамо
|
Андерлехт (д)
|
89’, 90’
|
4:0
|
11.08.2005
|
КУ
|
КР2
|
Александр АЛЕКСЕЕНКО
|
Металлург Д
|
Шопрон (г)
|
87’, 90’
|
3:0
|
29.09.2005
|
КУ
|
Р1
|
Александр МЕЛАЩЕНКО
|
Днепр
|
Хайберниан (д)
|
86’, 90+4’
|
5:1
|
17.09.2003
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ДИОГО РИНКОН
|
Динамо
|
Локомотив М (д)
|
83’, 90+1’
|
2:0
|
27.10.2022
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Денис ГАРМАШ
|
Динамо
|
АЕК Л (д)
|
82’, 90+2’
|
3:3
|
29.07.1998
|
КУ
|
ПР
|
Сергей КОВАЛЕВ
|
Шахтер
|
Биркиркара (г)
|
82’, 90’
|
4:0
|
11.08.2005
|
КУ
|
КР2
|
Сергей КОРНИЛЕНКО
|
Днепр
|
Бананц (г)
|
82’, 83’
|
4:2
|
19.08.1992
|
КК
|
ПР
|
Сергей ГУСЕВ
|
Черноморец
|
Вадуц (г)
|
81’, 82’
|
5:0
|
10.08.1999
|
КУ
|
КР
|
Андрей ШТОЛЦЕРС
|
Шахтер
|
Силекс (д)
|
80’, 89’
|
3:1
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР - квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд.
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