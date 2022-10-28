Денис Гармаш в матче с АЕКом отметил два голевых юбилея

Денис Гармаш стал 12-м игроком украинских клубов, забивших два мяча после выхода на замену в еврокубках, в том числе 5-м среди «резервистов» «Динамо».

При этом первый гол в ворота АЕКа оказался для него 10-м в еврокубках, а второй – 55-м в украинской карьере. 33 мяча Денис забил в УПЛ, 11 – в еврокубках, 8 – в Кубке Украины, 2 – за национальную сборную и 1 – в Суперкубке Украины.

К слову, второй гол Гармаша стал также 40-м для джокеров наших команд на чужих полях в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 10-м для украинцев в гостевых баталиях с клубами из Кипра.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Дубли джокеров украинских клубов в еврокубках

Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Счет 1. 30.07.1997 ЛЧ ПР Юрий МАКСИМОВ Динамо Барри Таун 4:0 (г) 2. 27.06.1998 КИ Р1 Михаил ГУРКА Ворскла Лейфтюр 3:0 (д) 3. 17.09.2003 ЛЧ ГТ ДИОГО РИНКОН Динамо Локомотив М 2:0 (д) 4. 12.08.2004 КУ КР2 Илия СТОЛИЦА Металлург Д Тирасполь 3:0 (г) 5. 28.09.2004 ЛЧ ГТ Флорин ЧЕРНАТ Динамо Байер 4:2 (д) 6. 11.08.2005 КУ КР2 Сергей КОРНИЛЕНКО Днепр Бананц 4:2 (г) 7. 11.08.2005 КУ КР2 Александр АЛЕКСЕЕНКО Металлург Д Шопрон 3:0 (г) 8. 29.09.2005 КУ Р1 Александр МЕЛАЩЕНКО Днепр Хайберниан 5:1 (д) 9. 25.08.2011 ЛЕ КР4 Олег БАРАННИК Ворскла Динамо Бх 3:2 (г) 10. 06.08.2015 ЛЕ КР3 Желько ЛЮБЕНОВИЧ Заря Шарлеруа 3:0 (д) 11. 28.09.2017 ЛЕ ГТ ЖУНИОР МОРАЕС Динамо Партизан 3:2 (г) 12. 27.10.2022 ЛЕ ГТ Денис ГАРМАШ Динамо АЕК Л 3:3 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.