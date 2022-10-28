Денис Гармаш в матче с АЕКом отметил два голевых юбилея
Гармаш стал 5-м джокером «Динамо», сделавшим дубль в еврокубках
Денис Гармаш стал 12-м игроком украинских клубов, забивших два мяча после выхода на замену в еврокубках, в том числе 5-м среди «резервистов» «Динамо».
При этом первый гол в ворота АЕКа оказался для него 10-м в еврокубках, а второй – 55-м в украинской карьере. 33 мяча Денис забил в УПЛ, 11 – в еврокубках, 8 – в Кубке Украины, 2 – за национальную сборную и 1 – в Суперкубке Украины.
К слову, второй гол Гармаша стал также 40-м для джокеров наших команд на чужих полях в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 10-м для украинцев в гостевых баталиях с клубами из Кипра.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Дубли джокеров украинских клубов в еврокубках
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
30.07.1997
|
ЛЧ
|
ПР
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Динамо
|
Барри Таун
|
4:0 (г)
|
2.
|
27.06.1998
|
КИ
|
Р1
|
Михаил ГУРКА
|
Ворскла
|
Лейфтюр
|
3:0 (д)
|
3.
|
17.09.2003
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ДИОГО РИНКОН
|
Динамо
|
Локомотив М
|
2:0 (д)
|
4.
|
12.08.2004
|
КУ
|
КР2
|
Илия СТОЛИЦА
|
Металлург Д
|
Тирасполь
|
3:0 (г)
|
5.
|
28.09.2004
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Флорин ЧЕРНАТ
|
Динамо
|
Байер
|
4:2 (д)
|
6.
|
11.08.2005
|
КУ
|
КР2
|
Сергей КОРНИЛЕНКО
|
Днепр
|
Бананц
|
4:2 (г)
|
7.
|
11.08.2005
|
КУ
|
КР2
|
Александр АЛЕКСЕЕНКО
|
Металлург Д
|
Шопрон
|
3:0 (г)
|
8.
|
29.09.2005
|
КУ
|
Р1
|
Александр МЕЛАЩЕНКО
|
Днепр
|
Хайберниан
|
5:1 (д)
|
9.
|
25.08.2011
|
ЛЕ
|
КР4
|
Олег БАРАННИК
|
Ворскла
|
Динамо Бх
|
3:2 (г)
|
10.
|
06.08.2015
|
ЛЕ
|
КР3
|
Желько ЛЮБЕНОВИЧ
|
Заря
|
Шарлеруа
|
3:0 (д)
|
11.
|
28.09.2017
|
ЛЕ
|
ГТ
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Динамо
|
Партизан
|
3:2 (г)
|
12.
|
27.10.2022
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Денис ГАРМАШ
|
Динамо
|
АЕК Л
|
3:3 (г)
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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