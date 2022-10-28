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  4. Денис Гармаш в матче с АЕКом отметил два голевых юбилея
Лига Европы
28 октября 2022, 12:43 | Обновлено 28 октября 2022, 13:09
447
0

Денис Гармаш в матче с АЕКом отметил два голевых юбилея

Гармаш стал 5-м джокером «Динамо», сделавшим дубль в еврокубках

28 октября 2022, 12:43 | Обновлено 28 октября 2022, 13:09
447
0
Денис Гармаш в матче с АЕКом отметил два голевых юбилея
ФК Динамо. Денис Гармаш

Денис Гармаш стал 12-м игроком украинских клубов, забивших два мяча после выхода на замену в еврокубках, в том числе 5-м среди «резервистов» «Динамо».

При этом первый гол в ворота АЕКа оказался для него 10-м в еврокубках, а второй – 55-м в украинской карьере. 33 мяча Денис забил в УПЛ, 11 – в еврокубках, 8 – в Кубке Украины, 2 – за национальную сборную и 1 – в Суперкубке Украины.

К слову, второй гол Гармаша стал также 40-м для джокеров наших команд на чужих полях в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 10-м для украинцев в гостевых баталиях с клубами из Кипра.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Дубли джокеров украинских клубов в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

1.

30.07.1997

ЛЧ

ПР

Юрий МАКСИМОВ

Динамо

Барри Таун

4:0 (г)

2.

27.06.1998

КИ

Р1

Михаил ГУРКА

Ворскла

Лейфтюр

3:0 (д)

3.

17.09.2003

ЛЧ

ГТ

ДИОГО РИНКОН

Динамо

Локомотив М

2:0 (д)

4.

12.08.2004

КУ

КР2

Илия СТОЛИЦА

Металлург Д

Тирасполь

3:0 (г)

5.

28.09.2004

ЛЧ

ГТ

Флорин ЧЕРНАТ

Динамо

Байер

4:2 (д)

6.

11.08.2005

КУ

КР2

Сергей КОРНИЛЕНКО

Днепр

Бананц

4:2 (г)

7.

11.08.2005

КУ

КР2

Александр АЛЕКСЕЕНКО

Металлург Д

Шопрон

3:0 (г)

8.

29.09.2005

КУ

Р1

Александр МЕЛАЩЕНКО

Днепр

Хайберниан

5:1 (д)

9.

25.08.2011

ЛЕ

КР4

Олег БАРАННИК

Ворскла

Динамо Бх

3:2 (г)

10.

06.08.2015

ЛЕ

КР3

Желько ЛЮБЕНОВИЧ

Заря

Шарлеруа

3:0 (д)

11.

28.09.2017

ЛЕ

ГТ

ЖУНИОР МОРАЕС

Динамо

Партизан

3:2 (г)

12.

27.10.2022

ЛЕ

ГТ

Денис ГАРМАШ

Динамо

АЕК Л

3:3 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; Р1 - первый раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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