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Лига Европы
28 октября 2022, 12:37 | Обновлено 28 октября 2022, 12:46
352
0

Динамо прервало аномальную проигрышную серию украинцев в Лиге Европы

Наши команды уступали соперникам в этом турнире 12 матчей подряд

28 октября 2022, 12:37 | Обновлено 28 октября 2022, 12:46
352
0
Динамо прервало аномальную проигрышную серию украинцев в Лиге Европы
ФК Динамо

«Динамо», сыграв вничью с ларнакским АЕКом (3:3), прервало наконец-то проигрышную серию украинских клубов в Лиге Европе, которая составила ни много ни мало 12 матчей. Последний раз наши команды не уступали соперникам в этом турнире 25 февраля 2021 года, когда в 1/16-й финала динамовцы на выезде взяли верх над «Брюгге» - 1:0.

К слову, завершившаяся серия украинцев выдалась поистине аномальной. Ведь ранее более пяти матчей кряду наши клубы в Лиге Европы (Кубке УЕФА) не проигрывали.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные проигрышные серии украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Серия

Началась

Завершилась

(мячи)

Дата

Клуб

Соперник

Счет

Дата

Клуб

Соперник

Счет

12 (6-26)

11.03.2021

Динамо

Вильярреал

0:2 (д)

27.10.2022

Динамо

АЕК Л

3:3 (г)

5 (2-13)

24.09.2020

Десна

Вольфсбург

0:2 (г)

26.11.2020

Заря

АЕК А

3:0 (г)

4 (2-10)

12.08.1997

Днепр

Алания

1:2 (г)

22.07.1998

Шахтер

Биркиркара

2:1 (д)

4 (2-10)

14.09.2000

Ворскла

Боавишта

1:2 (д)

23.11.2000

Шахтер

Сельта

0:0 (д)

4 (3-10)

16.09.2010

Карпаты

Боруссия Д

3:4 (д)

21.10.2010

Металлист

Сампдория

2:1 (д)
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Источник Sport.ua
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