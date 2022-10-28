Динамо прервало аномальную проигрышную серию украинцев в Лиге Европы
Наши команды уступали соперникам в этом турнире 12 матчей подряд
«Динамо», сыграв вничью с ларнакским АЕКом (3:3), прервало наконец-то проигрышную серию украинских клубов в Лиге Европе, которая составила ни много ни мало 12 матчей. Последний раз наши команды не уступали соперникам в этом турнире 25 февраля 2021 года, когда в 1/16-й финала динамовцы на выезде взяли верх над «Брюгге» - 1:0.
К слову, завершившаяся серия украинцев выдалась поистине аномальной. Ведь ранее более пяти матчей кряду наши клубы в Лиге Европы (Кубке УЕФА) не проигрывали.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные проигрышные серии украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
Серия
|
Началась
|
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
(мячи)
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
12 (6-26)
|
11.03.2021
|
Динамо
|
Вильярреал
|
0:2 (д)
|
27.10.2022
|
Динамо
|
АЕК Л
|
3:3 (г)
|
5 (2-13)
|
24.09.2020
|
Десна
|
Вольфсбург
|
0:2 (г)
|
26.11.2020
|
Заря
|
АЕК А
|
3:0 (г)
|
4 (2-10)
|
12.08.1997
|
Днепр
|
Алания
|
1:2 (г)
|
22.07.1998
|
Шахтер
|
Биркиркара
|
2:1 (д)
|
4 (2-10)
|
14.09.2000
|
Ворскла
|
Боавишта
|
1:2 (д)
|
23.11.2000
|
Шахтер
|
Сельта
|
0:0 (д)
|
4 (3-10)
|
16.09.2010
|
Карпаты
|
Боруссия Д
|
3:4 (д)
|
21.10.2010
|
Металлист
|
Сампдория
|
2:1 (д)
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