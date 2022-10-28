Динамо прервало аномальную проигрышную серию украинцев в Лиге Европы

«Динамо», сыграв вничью с ларнакским АЕКом (3:3), прервало наконец-то проигрышную серию украинских клубов в Лиге Европе, которая составила ни много ни мало 12 матчей. Последний раз наши команды не уступали соперникам в этом турнире 25 февраля 2021 года, когда в 1/16-й финала динамовцы на выезде взяли верх над «Брюгге» - 1:0.

К слову, завершившаяся серия украинцев выдалась поистине аномальной. Ведь ранее более пяти матчей кряду наши клубы в Лиге Европы (Кубке УЕФА) не проигрывали.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные проигрышные серии украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)