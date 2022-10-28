ITF28 октября 2022, 12:35 | Обновлено 28 октября 2022, 12:43
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Никита Белозерцев – Диего Дедура-Паломеро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала Итогового турнира U14
28 октября 2022, 12:35 | Обновлено 28 октября 2022, 12:43
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28 октября украинский теннисист Никита Белозерцев играет в финале на соревнованиях сильнейших игроков Европы в возрастной категории U14 под названием Tennis Europe Junior Masters.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперник Никиты – Диего Дедура-Паломеро из Германии.
Начало матча в 12:35 по Киеву.
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