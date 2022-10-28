Никита Белозерцев – Диего Дедура-Паломеро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 октября украинский теннисист Никита Белозерцев играет в финале на соревнованиях сильнейших игроков Европы в возрастной категории U14 под названием Tennis Europe Junior Masters.

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Соперник Никиты – Диего Дедура-Паломеро из Германии.

Начало матча в 12:35 по Киеву.