Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Никита Белозерцев – Диего Дедура-Паломеро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
28 октября 2022, 12:35 | Обновлено 28 октября 2022, 12:43
37
0

Никита Белозерцев – Диего Дедура-Паломеро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Итогового турнира U14

28 октября 2022, 12:35 | Обновлено 28 октября 2022, 12:43
37
0
Никита Белозерцев – Диего Дедура-Паломеро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Никита Белозерцев

28 октября украинский теннисист Никита Белозерцев играет в финале на соревнованиях сильнейших игроков Европы в возрастной категории U14 под названием Tennis Europe Junior Masters.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперник Никиты – Диего Дедура-Паломеро из Германии.

Начало матча в 12:35 по Киеву.

По теме:
Белозерцев пробился в финал Итогового турнира, обновив национальный рекорд
Юный украинский теннисист успешно стартовал на Итоговом турнире
Юный украинский теннисист сыграет на Итоговом турнире
Никита Белозерцев Диего Дедура-Паломеро Tennis Europe
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко
Футбол | 27 октября 2022, 13:28 16
Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко
Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко

Он работал на двух матчах одновременно

Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
Футбол | 28 октября 2022, 09:10 1
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15

15-е место в рейтинге позволяет выставить 5 команд в еврокубках (две – в ЛЧ)

Без евровесны. Динамо тщетно спасло ничью против АЕК Ларнака
Футбол | 27.10.2022, 21:41
Без евровесны. Динамо тщетно спасло ничью против АЕК Ларнака
Без евровесны. Динамо тщетно спасло ничью против АЕК Ларнака
Определился полный состав молодежного Итогового турнира
Теннис | 27.10.2022, 22:44
Определился полный состав молодежного Итогового турнира
Определился полный состав молодежного Итогового турнира
Валенсия отказалась покупать Мудрика: известна причина
Футбол | 27.10.2022, 14:50
Валенсия отказалась покупать Мудрика: известна причина
Валенсия отказалась покупать Мудрика: известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
5-й тур ЛЧ. Все таблицы. Определено 12 из 16 клубов, вышедших в 1/8 финала
5-й тур ЛЧ. Все таблицы. Определено 12 из 16 клубов, вышедших в 1/8 финала
27.10.2022, 00:45
Футбол
За 50 млн даже не позвоним Ахметову. В Шахтере рассказали о цене на Мудрика
За 50 млн даже не позвоним Ахметову. В Шахтере рассказали о цене на Мудрика
27.10.2022, 09:49 91
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка, сменившая хорватское гражданство на украинское
ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка, сменившая хорватское гражданство на украинское
26.10.2022, 10:20 10
Теннис
Четыре варианта. Как Суркису преодолеть кризис Динамо
Четыре варианта. Как Суркису преодолеть кризис Динамо
27.10.2022, 12:35 45
Футбол
Шахтер в ЛЧ: немного солнца в холодной воде
Шахтер в ЛЧ: немного солнца в холодной воде
26.10.2022, 11:45 26
Футбол
Специальный телеграм-канал Sport.ua про бокс и MMA. Присоединяйтесь!
Специальный телеграм-канал Sport.ua про бокс и MMA. Присоединяйтесь!
28.10.2022, 03:17
Бокс
ВИДЕО. Дуэль взглядов Ломаченко — Ортис. Соперник скрылся за очками
ВИДЕО. Дуэль взглядов Ломаченко — Ортис. Соперник скрылся за очками
27.10.2022, 21:03 1
Бокс
Командующий ВС Литвы против передачи Украине гаубиц и системы ПВО
Командующий ВС Литвы против передачи Украине гаубиц и системы ПВО
26.10.2022, 16:50 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности