Андрей ВОРОБЕЙ: «Если Динамо будет покупать футболистов, Луческу останется»

Экс-нападающий национальной сборной Украины Андрей Воробей высказался о возможной отставке главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу после того, как киевляне потеряли шансы на еврокубковую весну.

«Если руководители клуба будут покупать новых футболистов, то он останется. Трансферы команде просто необходимы. Пусть это будут не легионеры, пусть украинские футболисты, но 4-5 игроков нужны. Свежая кровь, в лице новых ребят, должна встряхнуть киевское «Динамо». А вот если все останется, как прежде, тогда это будет повод Луческу задуматься», - сказал Воробей.