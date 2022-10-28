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Украина. Премьер лига
28 октября 2022, 11:22 | Обновлено 28 октября 2022, 11:33
270
0

Динамо – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 октября в 17:00 поединок 10-го тура чемпионата УПЛ

28 октября 2022, 11:22 | Обновлено 28 октября 2022, 11:33
270
0
Динамо – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 30 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» сыграет против «Кривбасса» из Кривого Рога.

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал «2+2».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Кривбасс».

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Источник Sport.ua
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