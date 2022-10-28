В воскресенье, 30 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» сыграет против «Кривбасса» из Кривого Рога.

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал «2+2».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Кривбасс».