Украина. Премьер лига28 октября 2022, 11:22 | Обновлено 28 октября 2022, 11:33
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Динамо – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 октября в 17:00 поединок 10-го тура чемпионата УПЛ
28 октября 2022, 11:22 | Обновлено 28 октября 2022, 11:33
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В воскресенье, 30 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» сыграет против «Кривбасса» из Кривого Рога.
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Видеотрансляцию матча проводит телеканал «2+2».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Кривбасс».
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