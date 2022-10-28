Поединок с АЕКом стал юбилейным для Виталия Буяльского
29-летний хавбек киевлян провел 300-й матч в карьере
Матч против кипрского АЕКа (3:3) стал 300-м в карьере 29-летнего полузащитника бело-синих Виталия Буяльского. 189 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 75 – в еврокубках (38 – в Лиге Европы и 37 – в Лиге чемпионов), 21 – в Кубке Украины, 9 – за национальную сборную и 6 – в Суперкубке Украины. На клубном уровне Виталий в 271-й игре защищал цвета «Динамо», в 20 – «Говерлы».
К слову, поединок с киприотами оказался юбилейным и для 22-летнего защитника Александра Сироты, который провел 50-й матч в динамовских рядах (ЧУ – 29, КУ – 3, СК – 2, ЕК – 16)
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Виталия Буяльского
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Команда
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
21.09.2011
|
КУ
|
Динамо
|
Кремень (г)
|
3:2
|
50-й
|
20.09.2015
|
ЧУ
|
Динамо
|
Волынь (г)
|
2:0
|
100-й
|
21.05.2017
|
ЧУ
|
Динамо
|
Заря (д)
|
1:2
|
150-й
|
03.08.2018
|
ЧУ
|
Динамо
|
Шахтер (д)
|
1:0
|
200-й
|
20.10.2019
|
ЧУ
|
Динамо
|
Александрия (д)
|
1:0
|
250-й
|
18.03.2021
|
ЛЕ
|
Динамо
|
Вильярреал (г)
|
0:2
|
300-й
|
27.10.2022
|
ЛЕ
|
Динамо
|
АЕК Л (г)
|
3:3
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