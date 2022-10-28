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Лига Европы
28 октября 2022, 11:05 | Обновлено 28 октября 2022, 11:12
177
0

Поединок с АЕКом стал юбилейным для Виталия Буяльского

29-летний хавбек киевлян провел 300-й матч в карьере

28 октября 2022, 11:05 | Обновлено 28 октября 2022, 11:12
177
0
Поединок с АЕКом стал юбилейным для Виталия Буяльского
ФК Динамо

Матч против кипрского АЕКа (3:3) стал 300-м в карьере 29-летнего полузащитника бело-синих Виталия Буяльского. 189 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 75 – в еврокубках (38 – в Лиге Европы и 37 – в Лиге чемпионов), 21 – в Кубке Украины, 9 – за национальную сборную и 6 – в Суперкубке Украины. На клубном уровне Виталий в 271-й игре защищал цвета «Динамо», в 20 – «Говерлы».

К слову, поединок с киприотами оказался юбилейным и для 22-летнего защитника Александра Сироты, который провел 50-й матч в динамовских рядах (ЧУ – 29, КУ – 3, СК – 2, ЕК – 16)

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виталия Буяльского

Матч

Дата

Ранг

Команда

Соперник

Счет

1-й

21.09.2011

КУ

Динамо

Кремень (г)

3:2

50-й

20.09.2015

ЧУ

Динамо

Волынь (г)

2:0

100-й

21.05.2017

ЧУ

Динамо

Заря (д)

1:2

150-й

03.08.2018

ЧУ

Динамо

Шахтер (д)

1:0

200-й

20.10.2019

ЧУ

Динамо

Александрия (д)

1:0

250-й

18.03.2021

ЛЕ

Динамо

Вильярреал (г)

0:2

300-й

27.10.2022

ЛЕ

Динамо

АЕК Л (г)

3:3
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Источник Sport.ua
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