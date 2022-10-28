Поединок с АЕКом стал юбилейным для Виталия Буяльского

Матч против кипрского АЕКа (3:3) стал 300-м в карьере 29-летнего полузащитника бело-синих Виталия Буяльского. 189 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 75 – в еврокубках (38 – в Лиге Европы и 37 – в Лиге чемпионов), 21 – в Кубке Украины, 9 – за национальную сборную и 6 – в Суперкубке Украины. На клубном уровне Виталий в 271-й игре защищал цвета «Динамо», в 20 – «Говерлы».

К слову, поединок с киприотами оказался юбилейным и для 22-летнего защитника Александра Сироты, который провел 50-й матч в динамовских рядах (ЧУ – 29, КУ – 3, СК – 2, ЕК – 16)

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виталия Буяльского