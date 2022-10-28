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  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «У игроков Динамо нет слаженности. Каждый сам за себя»
Лига Европы
28 октября 2022, 11:00 |
99
0

Андрей ВОРОБЕЙ: «У игроков Динамо нет слаженности. Каждый сам за себя»

Специалист – о неудачных выступлениях команды Мирчи Луческу

28 октября 2022, 11:00 |
99
0
Андрей ВОРОБЕЙ: «У игроков Динамо нет слаженности. Каждый сам за себя»
ФК Динамо Киев

Экс-нападающий национальной сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал ничью киевского «Динамо» с кипрским АЕКом (3:3), после которой команда Мирчи Луческу лишилась шансов на еврокубковую весну.

«Конечно, все понимали, что это была важнейшая встреча для киевского «Динамо». На Кипре решалось все – или наша команда продолжит борьбу в еврокубках и переключит все внимание на УПЛ. По ходу матча было видно, что игроки «Динамо» смирились с неудачным положением вещей. Подопечные Луческу практически все время проигрывали по ходу матча.

Да, киприоты часто один в один обыграли игроков обороны «Динамо». Вот такой сейчас уровень футболистов в нашей команде. А еще года три назад «Динамо» при встрече с АЕКом попросту не заметило бы такого соперника.

Что касается защитников, то у Луческу кто только ни играл в обороне в этом сезоне. Караваев, Бурда, Попов, Дубинчак, Кендзера плюс вчерашняя четверка игроков. Наставник «динамовцев» все время тасует игроков в защите. У них нет слаженности. Каждый сам за себя. По-моему, особенно центр обороны должен быть стабильным и не меняться. Это важнейшее звено в любой команде, но не в «Динамо». А так все очень плохо у киевлян в обороне. Киприоты ведь еще моменты у ворот Нещерета имели», - сказал Воробей.

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Источник Sportarena
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