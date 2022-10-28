Страна-террорист. Стюард отобрал плакат у болельщицы на матче АЕК – Динамо

Во время матча пятого тура группового раунда Лиги Европы АЕК Ларнака – «Динамо» (3:3) стюард отобрал у украинской болельщицы плакат с надписью «россия – страна-террорист».

Сообщается, что свое поведение стюард объяснил тем, что на трибунах находится русская мафия, не желающая видеть такие плакаты.