Лига Европы28 октября 2022, 10:59 | Обновлено 28 октября 2022, 11:01
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Страна-террорист. Стюард отобрал плакат у болельщицы на матче АЕК – Динамо
Кому-то из русской мафии не понравилось видеть такие плакаты в Ларнаке
28 октября 2022, 10:59 | Обновлено 28 октября 2022, 11:01
1150
2
Во время матча пятого тура группового раунда Лиги Европы АЕК Ларнака – «Динамо» (3:3) стюард отобрал у украинской болельщицы плакат с надписью «россия – страна-террорист».
Сообщается, что свое поведение стюард объяснил тем, что на трибунах находится русская мафия, не желающая видеть такие плакаты.
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Комментарии 2
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Вони лишень здатні забирати плакати у жінок, а щоб вигнати мафію з трибун кішка тонка
А ці "напівмужики" напомажені стоять і дивляться на все це бл.
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