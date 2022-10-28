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Лига Европы
28 октября 2022, 10:59 | Обновлено 28 октября 2022, 11:01
1150
2

Страна-террорист. Стюард отобрал плакат у болельщицы на матче АЕК – Динамо

Кому-то из русской мафии не понравилось видеть такие плакаты в Ларнаке

28 октября 2022, 10:59 | Обновлено 28 октября 2022, 11:01
1150
2
Страна-террорист. Стюард отобрал плакат у болельщицы на матче АЕК – Динамо
Ґрунт

Во время матча пятого тура группового раунда Лиги Европы АЕК Ларнака – «Динамо» (3:3) стюард отобрал у украинской болельщицы плакат с надписью «россия – страна-террорист».

Сообщается, что свое поведение стюард объяснил тем, что на трибунах находится русская мафия, не желающая видеть такие плакаты.

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Источник Ґрунт
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Комментарии 2
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Vitaliy88
Вони лишень здатні забирати плакати у жінок, а щоб вигнати мафію з трибун кішка тонка
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+1
AndiM
А ці "напівмужики" напомажені стоять і дивляться на все це бл. 
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+1
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