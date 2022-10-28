Лига конференций
27.10.2022, FT 1 : 0
Лига конференций28 октября 2022, 10:38 | Обновлено 28 октября 2022, 10:46
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Вест Хэм – Силькеборг – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги конференций
28 октября 2022, 10:38 | Обновлено 28 октября 2022, 10:46
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В матче пятого тура группового раунда Лиги конференций английский «Вест Хэм» на своем поле минимально обыграл датский «Силькеборг» со счетом 1:0.
События матча
24’
ГОЛ ! С пенальти забил Мануэль Лансини (Вест Хэм).
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