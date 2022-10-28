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Лига конференций
Вест Хэм
27.10.2022, FT 1 : 0
Силькеборг
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Лига конференций
28 октября 2022, 10:38 | Обновлено 28 октября 2022, 10:46
39
0

Вест Хэм – Силькеборг – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги конференций

28 октября 2022, 10:38 | Обновлено 28 октября 2022, 10:46
39
0
Вест Хэм – Силькеборг – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче пятого тура группового раунда Лиги конференций английский «Вест Хэм» на своем поле минимально обыграл датский «Силькеборг» со счетом 1:0.

События матча

24’
ГОЛ ! С пенальти забил Мануэль Лансини (Вест Хэм).
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видео голов и обзор Вест Хэм Силькеборг Лига конференций
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Источник MEGOGO
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