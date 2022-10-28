ВИДЕО. Коваль – лучший игрок в составе Шерифа. Суперсейвы украинца

27 октября состоялся матч 5-го группового этапа Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Шерифом». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу английской команды. Ворота молдавского клуба защищал украинский голкипер Максим Коваль.

Три пропущенных гола не помешали Максиму стать лучшим в составе своей команды по версии Sofascore. Аналитический портал оценил действия Коваля, который совершил в матче семь сейвов, в 7.2 балла. К слову, португальская звезда «МЮ» Криштиану Роналду за матч против «Шерифа» удостоился оценки в 6.8 баллов.

Лига Европы. 5-й тур, 27 октября

Манчестер Юнайтед (Англия) – Шериф (Молдова) – 3:0

Голы: Далот, 44, Рэшфорд, 65, Роналду, 81

Смотрите лучшие видеообзор матча и лучшие сейвы Коваля: