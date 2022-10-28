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Лига Европы
28 октября 2022, 10:41 | Обновлено 28 октября 2022, 10:43
439
1

ВИДЕО. Коваль – лучший игрок в составе Шерифа. Суперсейвы украинца

Семь сейвов от Максима и оценка в 7.2 балла

28 октября 2022, 10:41 | Обновлено 28 октября 2022, 10:43
439
1
ВИДЕО. Коваль – лучший игрок в составе Шерифа. Суперсейвы украинца
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября состоялся матч 5-го группового этапа Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Шерифом». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу английской команды. Ворота молдавского клуба защищал украинский голкипер Максим Коваль.

Три пропущенных гола не помешали Максиму стать лучшим в составе своей команды по версии Sofascore. Аналитический портал оценил действия Коваля, который совершил в матче семь сейвов, в 7.2 балла. К слову, португальская звезда «МЮ» Криштиану Роналду за матч против «Шерифа» удостоился оценки в 6.8 баллов.

Лига Европы. 5-й тур, 27 октября

Манчестер Юнайтед (Англия) – Шериф (Молдова) – 3:0

Голы: Далот, 44, Рэшфорд, 65, Роналду, 81

Смотрите лучшие видеообзор матча и лучшие сейвы Коваля:

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Источник SofaScore
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Veter
Хорошо сыграл!  Учитывая что МЮ всю игру сидел на его воротах, а у Шерифа НОЛЬ ударов и угловых в другую сторону.
Мог бы спокойно в УПЛ играть. Но у нас меньше платят.)
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