ВИДЕО. Какой гол! Шахтер смакует шедевр Мудрика в матче с Селтиком
На такие удары можно смотреть вечно
25 октября в матче 5-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» сыграл вничью с «Селтиком».
Донецкий клуб сравнял счет на 58-й минуте (1:1). Михаил Мудрик протянул мяч к штрафной площадке соперника и поразил ворота соперника точным ударом практически в девятку.
Официальный аккаунт «Шахтера» в твиттере сегодня напомнил болельщикам этот шедевр.
«Какой гол! Михаил Мудрик – этим все сказано», – гласит подпись к видео.
🤩 ЯКИЙ ГОЛ! 🔥 Михайло Мудрик – цим усе сказано 🧡#СелтікШахтар #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/P7rbHQtA9x— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 28, 2022
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