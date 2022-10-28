ВИДЕО. Какой гол! Шахтер смакует шедевр Мудрика в матче с Селтиком

25 октября в матче 5-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» сыграл вничью с «Селтиком».

Донецкий клуб сравнял счет на 58-й минуте (1:1). Михаил Мудрик протянул мяч к штрафной площадке соперника и поразил ворота соперника точным ударом практически в девятку.

Официальный аккаунт «Шахтера» в твиттере сегодня напомнил болельщикам этот шедевр.

«Какой гол! Михаил Мудрик – этим все сказано», – гласит подпись к видео.