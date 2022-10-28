Украина. Премьер лига28 октября 2022, 10:20 | Обновлено 28 октября 2022, 10:27
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Кривбасс
Во Львове состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги
28 октября 2022, 10:20 | Обновлено 28 октября 2022, 10:27
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В воскресенье, 30 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» сыграет против «Кривбасса» из Кривого Рога.
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Кривбасс».
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