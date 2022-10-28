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Украина. Премьер лига
28 октября 2022, 10:20 | Обновлено 28 октября 2022, 10:27
254
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Кривбасс

Во Львове состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги

28 октября 2022, 10:20 | Обновлено 28 октября 2022, 10:27
254
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Кривбасс
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 30 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» сыграет против «Кривбасса» из Кривого Рога.

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Кривбасс».

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Источник Sport.ua
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