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  4. Легенда Ливерпуля расхвалил Мудрика за выступление в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
28 октября 2022, 10:02 |
1845
0

Легенда Ливерпуля расхвалил Мудрика за выступление в Лиге чемпионов

Каррагер считает, что на таланта «Шахтера» будет претендовать много топ-клубов

28 октября 2022, 10:02 |
1845
0
Легенда Ливерпуля расхвалил Мудрика за выступление в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Легендарный экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер, на счету которого 737 поединков за «красных», выдал порцию похвалы 21-летнему вингеру «Шахтера» Михаилу Мудрику за выступления того в текущем сезоне Лиги чемпионов.

«Он был одним из лучших в Лиге чемпионов, не так ли?! Я полагаю, что на групповом этапе он был просто фантастическим. Думаю, что многие клубы в Европе должны присмотреться к этому молодому парню. Они действительно должны это сделать», - сказал Каррагер.

В текущей Лиге чемпионов Михаил Мудрик провел 5 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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Джейми Каррагер Михаил Мудрик Шахтер Донецк Лига чемпионов
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Источник HITC
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