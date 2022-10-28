Легенда Ливерпуля расхвалил Мудрика за выступление в Лиге чемпионов

Легендарный экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер, на счету которого 737 поединков за «красных», выдал порцию похвалы 21-летнему вингеру «Шахтера» Михаилу Мудрику за выступления того в текущем сезоне Лиги чемпионов.

«Он был одним из лучших в Лиге чемпионов, не так ли?! Я полагаю, что на групповом этапе он был просто фантастическим. Думаю, что многие клубы в Европе должны присмотреться к этому молодому парню. Они действительно должны это сделать», - сказал Каррагер.

В текущей Лиге чемпионов Михаил Мудрик провел 5 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.