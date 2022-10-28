Волевая победа. Киченок вышла в полуфинал турнира в Мексике
Надежда вместе с Фридзам отыграли 2 матчбола у Калиевой и Сарасау
Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе со своей напарницей Анна-Леной Фридзам (Германия) вышли в полуфинал парного хардового турнира серии WTA 125 в Тампико (Мексика).
WTA 125 Тампико. Парный разряд. Хард. 1/4 финала
Надежда Киченок (Украина) / Анна-Лена Фридзам (Германия) – Эльвина Калиева (США) / Рената Сарасуа (Мексика) – 1:6, 6:3, [14:12]
Надежда Киченок и Анна-Лена Фридзам на решающем тай-брейке сумели отыграться со счета 5:8 и затем отыграли два матчбола уступая 8:9 и 11:12. Для украинско-немецкого тандема это был второй совместный поединок.
В полуфинале Киченок и Фридзам сыграют против первой сеяной пары Тереза Михаликова (Словакия) / Алдила Сутжиади (Индонезия).
Ранее Надежда вместе со своей сестрой Людмилой выиграла трофей на турнире в Эстонии.
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