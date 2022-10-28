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  4. Гол Пихаленка в ворота Аполлона претендует на звание лучшего в туре ЛК
Лига конференций
28 октября 2022, 09:39 | Обновлено 28 октября 2022, 09:58
784
0

Гол Пихаленка в ворота Аполлона претендует на звание лучшего в туре ЛК

Хавбек «Днепра-1» отличился красивым забитым мячом в Лиге конференций

28 октября 2022, 09:39 | Обновлено 28 октября 2022, 09:58
784
0
Гол Пихаленка в ворота Аполлона претендует на звание лучшего в туре ЛК
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок забил победный гол в матче пятого тура группового раунда Лиги конференций против кипрского «Аполлона» (1:0).

После дальнего удара Пихаленка мяч влетел в сетку по довольно необычной траектории.

УЕФА внес гол Александра в число претендентов на звание лучшего в туре Лиги конференций.

Проголосовать за гол хавбека «Днепра-1» можно на официальном сайте УЕФА.

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Александр Пихаленок Днепр-1 Лига конференций
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Источник Sport.ua
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