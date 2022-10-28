Лига конференций28 октября 2022, 09:39 | Обновлено 28 октября 2022, 09:58
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Гол Пихаленка в ворота Аполлона претендует на звание лучшего в туре ЛК
Хавбек «Днепра-1» отличился красивым забитым мячом в Лиге конференций
28 октября 2022, 09:39 | Обновлено 28 октября 2022, 09:58
784
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Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок забил победный гол в матче пятого тура группового раунда Лиги конференций против кипрского «Аполлона» (1:0).
После дальнего удара Пихаленка мяч влетел в сетку по довольно необычной траектории.
УЕФА внес гол Александра в число претендентов на звание лучшего в туре Лиги конференций.
Проголосовать за гол хавбека «Днепра-1» можно на официальном сайте УЕФА.
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