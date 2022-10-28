Гол Пихаленка в ворота Аполлона претендует на звание лучшего в туре ЛК

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок забил победный гол в матче пятого тура группового раунда Лиги конференций против кипрского «Аполлона» (1:0).

После дальнего удара Пихаленка мяч влетел в сетку по довольно необычной траектории.

УЕФА внес гол Александра в число претендентов на звание лучшего в туре Лиги конференций.

Проголосовать за гол хавбека «Днепра-1» можно на официальном сайте УЕФА.