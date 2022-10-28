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  4. Хаби АЛОНСО: «Концовка матча с Атлетико получилась безумной»
Лига чемпионов
28 октября 2022, 09:15 |
159
0

Хаби АЛОНСО: «Концовка матча с Атлетико получилась безумной»

Главный тренер «Байера» – про игру с командой из Мадрида в Лиге чемпионов

28 октября 2022, 09:15 |
159
0
Хаби АЛОНСО: «Концовка матча с Атлетико получилась безумной»
Instagram. Хаби Алонсо

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико»:

«Мы знали, что нас будет ожидать напряженный поединок, но концовка превзошла все наши надежды. Она получилась просто безумной.

Вратарь отразил пенальти, потом нас спасла перекладина. Я доволен игрой команды, и горжусь своими игроками».

Отметим, что встреча между «Байером» и «Атлетико» завершилась со счетом 2:2.

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Хаби Алонсо Байер Атлетико Мадрид Лига чемпионов пресс-конференция
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