Хаби АЛОНСО: «Концовка матча с Атлетико получилась безумной»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико»:

«Мы знали, что нас будет ожидать напряженный поединок, но концовка превзошла все наши надежды. Она получилась просто безумной.

Вратарь отразил пенальти, потом нас спасла перекладина. Я доволен игрой команды, и горжусь своими игроками».

Отметим, что встреча между «Байером» и «Атлетико» завершилась со счетом 2:2.