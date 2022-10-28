Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Мы не уступим ни сантиметра своих интересов»

Экс-13 ракетка мира Александр Долгополов в своем Twitter порекомендовал Илону Маску определиться, кого он поддерживает в российско-украинской войне.

«Мы будем бороться сколько угодно, в любых условиях. Ни Илон Маск, ни кто-либо другой из банды «заставить Украину отказаться от своих национальных интересов» не смогут ничего с этим поделать. Неважно, помогал ты или нет, вопрос только в том, запомнят ли тебя тем, кто спасал украинские жизни, или нет.

Илон, лучший выбор – понять, что обратной дороги нет, и просто поддержать нас. Пытаясь заставить нас сдаться, вы просто убьете еще тысячи невинных украинцев. Мы не уступим ни сантиметра своих интересов, ведь мы пожертвовали всем», - написал Долгополов.

Напомним, ранее Илон Маск оскорбил Гарри Каспарова, который заступился за Украину.