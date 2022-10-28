РОНАЛДУ: «Отличная командная работа и хорошая победа. Вперед, Юнайтед»

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Шерифом» (3:0) в матче 5-го тура Лиги Европы, в которой он забил один гол.

Роналду написал в соцсетях: «Отличная командная работа и хорошая победа. Мы держимся вместе. Вперед, «Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в группе (12 очков). В последнем туре английская команды сыграет с «Реалом Сосьедад» (15 очков) матч за первое место и прямую путевку в 1/8 финала ЛЕ.

ГОЛ! 3:0. Роналду, 81 мин.