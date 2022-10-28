Тренер Аполлона: «В матче с Днепром-1 мои футболисты не выложились на 100%»

Главный тренер кипрского «Аполлона» Давид Катала прокомментировал итоги матча 5-го тура Лиги конференций против «Днепра-1» (0:1):

– Очень грустное ощущение после игры. Я первый, кто несет ответственность за выступление команды. В первом тайме мы приложили недостаточно усилий, чтобы остановить соперника. Несколько ошибок привели к пропущенному голу.

Во втором тайме команда играла гораздо лучше, но мы все же не приложили максимум усилий, чтобы показать свой лучший футбол. Очень расстроен результатом, но нам не нужно тратить время, поскольку нужно восстановиться, а уже в воскресенье у нас очень ответственная игра. После этого поражения мы станем сильнее, ведь это для нас большой опыт.

– Ждали вы больше своих игроков сегодня? Нужно ли некоторых игроков уволить из команды? Ждете ли вы зимнее трансферное окно, когда можно будет усилить команду?

– Да, сегодня футболисты не выложились на сто процентов, и это моя вина, ведь они не выполнили того, что я от них хотел, но опять-таки это значит, что я не сумел настроить их на максимум, чтобы они играли так, как нужно. В Лиге конференций мы испытали иллюзии, ведь ожидали совсем другого результата.

Теперь у нас приоритет – чемпионат Кипра. Я нуждаюсь в 11 игроках, которые будут сражаться на поле и отдавать все силы для победы. Надеюсь, что команда себя там проявит. Что касается трансферов, то я еще не планирую изменений в январе, но посмотрим, что будет ближе к этому сроку.