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Лига Европы
28 октября 2022, 02:55 | Обновлено 28 октября 2022, 03:15
45
0

Дубль, который не спас. Гармаш получил высокую оценку от WhoScored

Киевское «Динамо» сыграло вничью на Кипре и распрощалось с еврокубками.

28 октября 2022, 02:55 | Обновлено 28 октября 2022, 03:15
45
0
Дубль, который не спас. Гармаш получил высокую оценку от WhoScored
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо сыграло вничью на Кипре с командой АЕК Ларнака и распрощалось с еврокубками.

Проигрывая 1:3, киевляне в конце игры усилиями Дениса Гармаша спасли ничью (3:3), но этого оказалось недостаточно для продолжения борьбы в Лиге конференций.

Автор дубля Денис Гармаш получил от веб-портала WhoScored высокую оценку 7.9.

🏆 Лига Европы, 5-й тур, 27 октября

АЕК Ларнака (Кипр) – Динамо (Украина) – 3:3

Голы: Альтман, 26, 72, Рафа Лопеш, 53 – Ванат, 45, Гармаш, 82, 90+1

Турнирное положение: Ренн (11), Фенербахче (11), АЕК Ларнака (4), Динамо (1).

Оценки за матч от WhoScored

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Динамо Киев Лига Европы АЕК Ларнака АЕК Ларнака - Динамо Денис Гармаш WhoScored
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Источник Sport.ua
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