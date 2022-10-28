Дубль, который не спас. Гармаш получил высокую оценку от WhoScored
Киевское «Динамо» сыграло вничью на Кипре и распрощалось с еврокубками.
Киевское Динамо сыграло вничью на Кипре с командой АЕК Ларнака и распрощалось с еврокубками.
Проигрывая 1:3, киевляне в конце игры усилиями Дениса Гармаша спасли ничью (3:3), но этого оказалось недостаточно для продолжения борьбы в Лиге конференций.
Автор дубля Денис Гармаш получил от веб-портала WhoScored высокую оценку 7.9.
🏆 Лига Европы, 5-й тур, 27 октября
АЕК Ларнака (Кипр) – Динамо (Украина) – 3:3
Голы: Альтман, 26, 72, Рафа Лопеш, 53 – Ванат, 45, Гармаш, 82, 90+1
Турнирное положение: Ренн (11), Фенербахче (11), АЕК Ларнака (4), Динамо (1).
Оценки за матч от WhoScored
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