Лига Европы27 октября 2022, 21:39 | Обновлено 27 октября 2022, 21:49
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ВИДЕО. Гармаш оформил дубль и спас ничью для Динамо. Но этого недостаточно
Сыграв с АЕК Ларнака вничью 3:3, киевская команда вылетела из еврокубков
27 октября 2022, 21:39 | Обновлено 27 октября 2022, 21:49
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27 октября в 19:45 в матче 5-го тура Лиги Европы играют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Денис Гармаш оформил дубль в конце игры (3:3), но этого недостаточно. Киевляне вылетели из еврокубков.
3:3. Денис Гармаш, 90+2 мин.
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з динамівців, там майже нікого не залишилось (як раз от гармаш і хто ще?). всі інші, - посрєдсвєнность/середнячки!