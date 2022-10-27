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  4. ВИДЕО. Гармаш оформил дубль и спас ничью для Динамо. Но этого недостаточно
Лига Европы
27 октября 2022, 21:39 | Обновлено 27 октября 2022, 21:49
1691
2

ВИДЕО. Гармаш оформил дубль и спас ничью для Динамо. Но этого недостаточно

Сыграв с АЕК Ларнака вничью 3:3, киевская команда вылетела из еврокубков

27 октября 2022, 21:39 | Обновлено 27 октября 2022, 21:49
1691
2
ВИДЕО. Гармаш оформил дубль и спас ничью для Динамо. Но этого недостаточно
MEGOGO

27 октября в 19:45 в матче 5-го тура Лиги Европы играют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».

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Матч проходит в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.

Денис Гармаш оформил дубль в конце игры (3:3), но этого недостаточно. Киевляне вылетели из еврокубков.

3:3. Денис Гармаш, 90+2 мин.

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Динамо Киев Лига Европы Денис Гармаш АЕК Ларнака видео голов и обзор АЕК Ларнака - Динамо
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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smevt
навіть ніхто не коментує. нема шо!!!?
з динамівців, там майже нікого не залишилось (як раз от гармаш і хто ще?). всі інші, - посрєдсвєнность/середнячки! 
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Вова Бок
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