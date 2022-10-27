ВИДЕО. Гармаш оформил дубль и спас ничью для Динамо. Но этого недостаточно

27 октября в 19:45 в матче 5-го тура Лиги Европы играют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».

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Матч проходит в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.

Денис Гармаш оформил дубль в конце игры (3:3), но этого недостаточно. Киевляне вылетели из еврокубков.

3:3. Денис Гармаш, 90+2 мин.