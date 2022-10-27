АРТЕТА – о нападении сумасшедшего на Пабло Мари: «Кажется, он в порядке»

Наставник «Арсенала» Микель Артета после матча Лиги Европы с ПСВ (0:2) прокомментировал информацию о нападении сумасшедшего на экс-игрока «канониров» Пабло Мари, который находится в больнице с ножевым ранением.

«Я только что узнал о Пабло Мари. Я знаю, что Эду (технический директор «Арсенала» – прим.) общался с его родственниками. Пабло в больнице, но, кажется, он в порядке», – заявил Артета.

Пабло Мари сейчас защищает цвета «Монцы», куда летом перешел на правах аренды. За «Арсенал» он сумел сыграть 22 матча.