Сенегалец Самба Диалло дебютировал за основную команду Динамо

19-летний сенегальский вингер Самба Диалло дебютировал в составе основной команды «Динамо».

Игрок вышел на 84-й минуте выездного матча 5-го тура Лиги Европы против АЕК Ларнака (3:3), сменив на поле Владимира Шепелева.

Ранее Диалло, присоединившийся к бело-синим летом 2021 года, выступал за «Динамо» U-19 в Юношеской лиге УЕФА (5 голов в 8 матчах прошлого сезона) и чемпионате Украины среди юношеских команд (13 голов в 15 матчах).