Лига Европы27 октября 2022, 22:44 | Обновлено 27 октября 2022, 22:59
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Сенегалец Самба Диалло дебютировал за основную команду Динамо
Вингер вышел на замену в матче Лиги Европы против АЕК Ларнака
27 октября 2022, 22:44 | Обновлено 27 октября 2022, 22:59
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19-летний сенегальский вингер Самба Диалло дебютировал в составе основной команды «Динамо».
Игрок вышел на 84-й минуте выездного матча 5-го тура Лиги Европы против АЕК Ларнака (3:3), сменив на поле Владимира Шепелева.
Ранее Диалло, присоединившийся к бело-синим летом 2021 года, выступал за «Динамо» U-19 в Юношеской лиге УЕФА (5 голов в 8 матчах прошлого сезона) и чемпионате Украины среди юношеских команд (13 голов в 15 матчах).
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