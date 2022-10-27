Состоялся первый матч пятого тура Лиги конференций в группе Е, где выступает «Днепр-1». Лидер квартета, «АЗ Алкмаар», на выезде обыграл аутсайдера, «Вадуц». Поединок «Днепра-1» с «Аполлоном» начался в 22:00.

«Вадуц» – «АЗ Алкмаар» – 1:2

Голы: Гаслер 77 – Керкез 50, ван Бредероде 75

«Вадуц» – Бюхель, Ульрих, Джемайли, Иодиче, Гельзер (Фер, 65), Гайич (Растодер, 79), Добрас (Хаслер, 73), Фоссо, Хаджи (Джокич, 73), Зуттер (Чичек, 64), Сасере.

«АЗ Алкмар» – Верхюлст, Хацидьякос, Бекема, Деккер, Керкез, Класи, де Вит, Рейндерс (Базур, 60), Сугавара, Одгор, Карлссон (ван Бредероде, 74).

Предупреждения: Иодиче (50), Сугавара (52), Базур (71), Ульрих (83).