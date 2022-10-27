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ATP
27 октября 2022, 22:44 |
212
0

Определился полный состав молодежного Итогового турнира

Next Generation ATP Finals состоится в Милане

27 октября 2022, 22:44 |
212
0
Определился полный состав молодежного Итогового турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

Стали известны все участники турнира Next Generation ATP Finals, молодежного Итогового турнира до 21 года.

Состав участников

Доминик Штрикер
Лоренцо Музетти
Хольгер Руне
Джек Дрейпер
Брэндон Накашима
Иржи Легечка
Цен Чун Син
Франческо Пассаро

Турнир пройдет с 8 по 12 ноября в Милане.

В прошлом году турнир выиграл нынешний лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас.

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Источник Sport.ua
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