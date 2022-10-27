ATP27 октября 2022, 22:44 |
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Определился полный состав молодежного Итогового турнира
Next Generation ATP Finals состоится в Милане
27 октября 2022, 22:44 |
212
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Стали известны все участники турнира Next Generation ATP Finals, молодежного Итогового турнира до 21 года.
Состав участников
Доминик Штрикер
Лоренцо Музетти
Хольгер Руне
Джек Дрейпер
Брэндон Накашима
Иржи Легечка
Цен Чун Син
Франческо Пассаро
Турнир пройдет с 8 по 12 ноября в Милане.
В прошлом году турнир выиграл нынешний лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас.
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