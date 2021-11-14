Алькарас стал победителем турнира Next Gen ATP Finals

Карлос подтвердил статус фаворита турнира

  • 14.11.2021 00:09
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Алькарас стал победителем турнира Next Gen ATP Finals
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

13 ноября в Милане состоялся финал в рамках турнира Next Generation ATP Finals (до 21 года).
 
Лидер посева 18-летний испанец Карлос Алькарас без особых проблем одолел второго сеяного американца Себастьяна Корду.
 
Next Gen ATP Finals. Финал
Карлос Алькарас (Испания) – Себастьян Корда (США) – 4:3(5), 4:2, 4:2
 
Алькарас стал первым испанцем, которому удалось выиграть молодежный Итоговый турнир.  
 
Карлос выиграл все матчи на турнире и заработал $402,400 призовых.

Источник — Sport.ua

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