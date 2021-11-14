Алькарас стал победителем турнира Next Gen ATP Finals

13 ноября в Милане состоялся финал в рамках турнира Next Generation ATP Finals (до 21 года).
Лидер посева 18-летний испанец Карлос Алькарас без особых проблем одолел второго сеяного американца Себастьяна Корду.
Next Gen ATP Finals. Финал
Карлос Алькарас (Испания) – Себастьян Корда (США) – 4:3(5), 4:2, 4:2
Алькарас стал первым испанцем, которому удалось выиграть молодежный Итоговый турнир.
Карлос выиграл все матчи на турнире и заработал $402,400 призовых.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.