КАРИКАТУРА ДНЯ. Потрепанная Барселона стучит в двери к соперникам

В 5-м туре Лиги чемпионов испанская «Барселона» на «Камп Ноу» проиграла немецкой «Баварии» (0:3).

До этого команда Хави набрала всего одно очко в двух матчах с «Интером» и потеряла шансы на плей-офф Лиги чемпионов.

В чемпионате «сине-гранатовые» уступили «Реалу», отпустив главного конкурента за чемпионство на 3 очка в турнирной таблице.

После всех эти ударов «Барселоне» предстоят выезд в Пльзень на матч против местной «Виктории». Встреча ничего не будет решать, ведь чешский клуб лишился шансов на евровесну, а «Барса» досрочно попала в Лигу Европы.