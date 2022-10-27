КАРИКАТУРА ДНЯ. Потрепанная Барселона стучит в двери к соперникам
После встреч с «Интером», «Реалом» и «Баварией» команда из Каталонии выглядит разбитой
В 5-м туре Лиги чемпионов испанская «Барселона» на «Камп Ноу» проиграла немецкой «Баварии» (0:3).
До этого команда Хави набрала всего одно очко в двух матчах с «Интером» и потеряла шансы на плей-офф Лиги чемпионов.
В чемпионате «сине-гранатовые» уступили «Реалу», отпустив главного конкурента за чемпионство на 3 очка в турнирной таблице.
После всех эти ударов «Барселоне» предстоят выезд в Пльзень на матч против местной «Виктории». Встреча ничего не будет решать, ведь чешский клуб лишился шансов на евровесну, а «Барса» досрочно попала в Лигу Европы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский клуб не устроила трансферная стоимость таланта «Шахтера»
Киевская команда уступает на Кипре клубу АЕК Ларнака со счетом 2:3