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  4. КАРИКАТУРА ДНЯ. Потрепанная Барселона стучит в двери к соперникам
Лига чемпионов
27 октября 2022, 22:08 |
1232
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Потрепанная Барселона стучит в двери к соперникам

После встреч с «Интером», «Реалом» и «Баварией» команда из Каталонии выглядит разбитой

27 октября 2022, 22:08 |
1232
0
КАРИКАТУРА ДНЯ. Потрепанная Барселона стучит в двери к соперникам
Getty Images/Global Images Ukraine

В 5-м туре Лиги чемпионов испанская «Барселона» на «Камп Ноу» проиграла немецкой «Баварии» (0:3).

До этого команда Хави набрала всего одно очко в двух матчах с «Интером» и потеряла шансы на плей-офф Лиги чемпионов.

В чемпионате «сине-гранатовые» уступили «Реалу», отпустив главного конкурента за чемпионство на 3 очка в турнирной таблице.

После всех эти ударов «Барселоне» предстоят выезд в Пльзень на матч против местной «Виктории». Встреча ничего не будет решать, ведь чешский клуб лишился шансов на евровесну, а «Барса» досрочно попала в Лигу Европы.

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Барселона Бавария Лига чемпионов Барселона - Бавария
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