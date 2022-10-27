Лига Европы27 октября 2022, 21:20 | Обновлено 27 октября 2022, 22:28
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Коваль и Безус – в основе своих команд на матчи Лиги Европы
Украинские футболисты сыграют за «Шериф» и «Омонию»
27 октября 2022, 21:20 | Обновлено 27 октября 2022, 22:28
409
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Сегодня, 27 октября «Шериф» в пятом туре Лиги Европы на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». Украинский голкипер Максим Коваль выйдет в основе «Шерифа» на матч.
Отметим, что в основе «Манчестер Юнайтед» выйдет Криштиану Роналду, который только вчера вернулся к тренировкам с первой командой.
Параллельно «Омония» примет «Реал Сосьедад». Украинский полузащитник «Омонии» Роман Безус также выйдет в основе свей команды.
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