Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коваль и Безус – в основе своих команд на матчи Лиги Европы
Лига Европы
27 октября 2022, 21:20 | Обновлено 27 октября 2022, 22:28
409
0

Коваль и Безус – в основе своих команд на матчи Лиги Европы

Украинские футболисты сыграют за «Шериф» и «Омонию»

27 октября 2022, 21:20 | Обновлено 27 октября 2022, 22:28
409
0
Коваль и Безус – в основе своих команд на матчи Лиги Европы
Instagram. Максим Коваль

Сегодня, 27 октября «Шериф» в пятом туре Лиги Европы на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». Украинский голкипер Максим Коваль выйдет в основе «Шерифа» на матч.

Отметим, что в основе «Манчестер Юнайтед» выйдет Криштиану Роналду, который только вчера вернулся к тренировкам с первой командой.

Параллельно «Омония» примет «Реал Сосьедад». Украинский полузащитник «Омонии» Роман Безус также выйдет в основе свей команды.

По теме:
Сенегалец Самба Диалло дебютировал за основную команду Динамо
Арсенал проиграл впервые за почти два месяца, Зинченко не играл
И здесь камбэк. Фенербахче спасся от поражения в матче с Ренном
Максим Коваль Шериф Тирасполь Омония Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад стартовые составы Лига Европы Роман Безус
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Барселоны оценил работу Хави после вылета команды из ЛЧ
Футбол | 27 октября 2022, 07:50 2
Президент Барселоны оценил работу Хави после вылета команды из ЛЧ
Президент Барселоны оценил работу Хави после вылета команды из ЛЧ

Жоан Лапорта – о перспективах наставника «блауграны»

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Мы пошли Руху навстречу»
Футбол | 27 октября 2022, 16:04 3
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Мы пошли Руху навстречу»
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Мы пошли Руху навстречу»

Наставник «Ингульца» – о переносе матча со львовским клубом

Не только Мудрик. Николини похвастался молодыми талантами Шахтера
Футбол | 27.10.2022, 10:01
Не только Мудрик. Николини похвастался молодыми талантами Шахтера
Не только Мудрик. Николини похвастался молодыми талантами Шахтера
ВИДЕО. Гол престижа. Денис Гармаш отыграл один мяч для Динамо
Футбол | 27.10.2022, 21:31
ВИДЕО. Гол престижа. Денис Гармаш отыграл один мяч для Динамо
ВИДЕО. Гол престижа. Денис Гармаш отыграл один мяч для Динамо
Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко
Футбол | 27.10.2022, 13:28
Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко
Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Командующий ВС Литвы против передачи Украине гаубиц и системы ПВО
Командующий ВС Литвы против передачи Украине гаубиц и системы ПВО
26.10.2022, 16:50
Война
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
26.10.2022, 10:00
Биатлон
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
26.10.2022, 20:15 1
Бокс
Он их штампует. Лионель Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов
Он их штампует. Лионель Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов
26.10.2022, 06:23 3
Футбол
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
26.10.2022, 16:00 10
Футбол
ФОТО. Лома захватывает Манхэттен. Постер боя Ломаченко — Ортис
ФОТО. Лома захватывает Манхэттен. Постер боя Ломаченко — Ортис
25.10.2022, 19:11
Бокс
Шахтер U-19 обыграл Селтик и вышел в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА
Шахтер U-19 обыграл Селтик и вышел в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА
25.10.2022, 17:56 27
Футбол
Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор
Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор
26.10.2022, 00:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности