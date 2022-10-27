Коваль и Безус – в основе своих команд на матчи Лиги Европы

Сегодня, 27 октября «Шериф» в пятом туре Лиги Европы на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». Украинский голкипер Максим Коваль выйдет в основе «Шерифа» на матч.

Отметим, что в основе «Манчестер Юнайтед» выйдет Криштиану Роналду, который только вчера вернулся к тренировкам с первой командой.

Параллельно «Омония» примет «Реал Сосьедад». Украинский полузащитник «Омонии» Роман Безус также выйдет в основе свей команды.