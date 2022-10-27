Днепр-1 – Аполлон. Довбик и Пихаленок выйдут в основе

Сегодня, 27 октября «Днепр-1» в пятом туре Лиги конференций сыграет с «Аполлоном» из Лимасола. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Днепр-1»: Валеф – Амаш, Сарапий, Сваток, Адамюк – Рубчинский, Бабенко, Танчик, Пихаленок, Назаренко – Довбик

«Аполлон»: Йованович – Алеесами, В. Йованович, Кирияку, Кабрал – Спольярич, Коль – Йоостен, Онгенда, Питтас – Энти