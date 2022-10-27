Лига конференций27 октября 2022, 20:50 | Обновлено 27 октября 2022, 21:13
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Днепр-1 – Аполлон. Довбик и Пихаленок выйдут в основе
Стали известны стартовые составы команд
27 октября 2022, 20:50 | Обновлено 27 октября 2022, 21:13
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Сегодня, 27 октября «Днепр-1» в пятом туре Лиги конференций сыграет с «Аполлоном» из Лимасола. Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Днепр-1»: Валеф – Амаш, Сарапий, Сваток, Адамюк – Рубчинский, Бабенко, Танчик, Пихаленок, Назаренко – Довбик
«Аполлон»: Йованович – Алеесами, В. Йованович, Кирияку, Кабрал – Спольярич, Коль – Йоостен, Онгенда, Питтас – Энти
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Комментарии 1
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А можно пояснительную бригаду? На замене у Днепра всего 6 человек из них 3 голкипера, это так Кучера страшит Макс Валеф на воротах? Может там вратарь мотало выйдет на поле у них?
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