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Лига конференций
27 октября 2022, 20:50 | Обновлено 27 октября 2022, 21:13
298
1

Днепр-1 – Аполлон. Довбик и Пихаленок выйдут в основе

Стали известны стартовые составы команд

27 октября 2022, 20:50 | Обновлено 27 октября 2022, 21:13
298
1
Днепр-1 – Аполлон. Довбик и Пихаленок выйдут в основе
СК Днепр-1. Артем Довбик

Сегодня, 27 октября «Днепр-1» в пятом туре Лиги конференций сыграет с «Аполлоном» из Лимасола. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Днепр-1»: Валеф – Амаш, Сарапий, Сваток, Адамюк – Рубчинский, Бабенко, Танчик, Пихаленок, Назаренко – Довбик

«Аполлон»: Йованович – Алеесами, В. Йованович, Кирияку, Кабрал – Спольярич, Коль – Йоостен, Онгенда, Питтас – Энти

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Днепр-1 Аполлон Лимасол Днепр-1 - Аполлон Лига конференций стартовые составы
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Источник УЕФА
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Комментарии 1
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Lesovij7
А можно пояснительную бригаду? На замене у Днепра всего 6 человек из них 3 голкипера, это так Кучера страшит Макс Валеф на воротах? Может там вратарь мотало выйдет на поле  у них? 
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