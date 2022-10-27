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  4. Драка Красникова и Дедышина. КДК УАФ рассмотрел скандальный эпизод
Украина. Премьер лига
27 октября 2022, 19:28 |
806
1

Драка Красникова и Дедышина. КДК УАФ рассмотрел скандальный эпизод

Рассмотрел и ничего не решил

27 октября 2022, 19:28 |
806
1
Драка Красникова и Дедышина. КДК УАФ рассмотрел скандальный эпизод
uaf.ua

КДК УАФ провел заседание по дело о конфликте между представителем «Днепра-1» Евгением Красниковым и представителем ФК «Рух» Игорем Дедышиным.

Скандальный матч УПЛ «Рух» — «Днепр-1» (2:3, хозяева доигрывали вдевятером) закончился массовой потасовкой с участием Красникова и Дедышина.

В четверг КДК УАФ не смог вынести решение, вердикт отложили на следующее заседание. УАФ определила обязательной явку Красникова и Дедышина на следующее заседание.

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Игорь Дедышин Евгений Красников Рух Львов Днепр-1 чемпионат Украины по футболу КДК УАФ
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Источник Украинская ассоциация футбола
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жека нолан
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