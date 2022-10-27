Драка Красникова и Дедышина. КДК УАФ рассмотрел скандальный эпизод

КДК УАФ провел заседание по дело о конфликте между представителем «Днепра-1» Евгением Красниковым и представителем ФК «Рух» Игорем Дедышиным.

Скандальный матч УПЛ «Рух» — «Днепр-1» (2:3, хозяева доигрывали вдевятером) закончился массовой потасовкой с участием Красникова и Дедышина.

В четверг КДК УАФ не смог вынести решение, вердикт отложили на следующее заседание. УАФ определила обязательной явку Красникова и Дедышина на следующее заседание.