ФОТО. Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Начинаю где-то с чего-то»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась фотографиями с турнира в Португалии.

«Начинаю где-то с чего-то», – написала теннисистка, которая не играла до этого три недели.

Отметим, что на турнире в Лоле украинка дошла до финала.