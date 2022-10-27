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  4. ФОТО. Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Начинаю где-то с чего-то»
WTA
27 октября 2022, 19:18 |
448
0

ФОТО. Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Начинаю где-то с чего-то»

Украинская теннисистка снова вернулась к выступлениям

27 октября 2022, 19:18 |
448
0
ФОТО. Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Начинаю где-то с чего-то»
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась фотографиями с турнира в Португалии.

«Начинаю где-то с чего-то», – написала теннисистка, которая не играла до этого три недели.

Отметим, что на турнире в Лоле украинка дошла до финала.

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