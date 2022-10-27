WTA27 октября 2022, 19:18 |
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ФОТО. Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Начинаю где-то с чего-то»
Украинская теннисистка снова вернулась к выступлениям
27 октября 2022, 19:18 |
448
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась фотографиями с турнира в Португалии.
«Начинаю где-то с чего-то», – написала теннисистка, которая не играла до этого три недели.
Отметим, что на турнире в Лоле украинка дошла до финала.
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