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Лига Европы
27 октября 2022, 18:20 | Обновлено 27 октября 2022, 19:46
4429
18

Нужна только победа. Состав Динамо на матч Лиги Европы

Луческу определил стартовый состав

27 октября 2022, 18:20 | Обновлено 27 октября 2022, 19:46
4429
18
Нужна только победа. Состав Динамо на матч Лиги Европы
ФК Динамо Киев

В 19:45 начнется матч группового этапа Лиги Европы АЕК Ларнака - «Динамо». Киевляне после четырех туров не набрали ни одного очка, но еще могут выйти в плей-офф Лиги конференций

Для сохранения шансов нужно побеждать АЕК.

Динамо: Нещерет, Тымчик, Забарный, Сирота, Вивчаренко, Шепелев, Сидорчук, Кабаев, Цыганков, Буяльский, Ванат

В запасе: Игнатенко, Авраменко, Попов, Кендзера Бурда, Гармаш, Караваев, Кравченко, Пэррис, Диалло, Беседин

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка АЕК Ларнака – «Динамо» Киев.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 18
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Gargantua
если бы играли Витиньо, Лонвейк и Шапаренко, то это совсем другое дело было бы.
Витиньо и Цыганков на флангах. Лонвейк и Шапаренко в опорной зоне. Буяльский назовем его позицию глубинный форвард.
нормальная линия полузащиты. Но сейчас по объективным причинам большинства из них нет.  
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Rzechpospolita
Надо победа, очень надо! И Динамо и Днепру! Если Беседин на лавке, значит Динамо сегодня забьет🤪
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0
Gargantua
а Лонвейк свое уже отыграл, или он не заявлен?
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Лавочкин
Если не обыграют  бронзу Кипра второй матч подряд ,в Украину не возвращайтесь опзжешники,заявляйтесь в чемпионат Кипра это ваш чемп)) 
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-5
Александр
Вы всерьез верите в это Динамо ? Оно никакое .у людей ноль желания бороться 
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-6
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