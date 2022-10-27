Нужна только победа. Состав Динамо на матч Лиги Европы
Луческу определил стартовый состав
В 19:45 начнется матч группового этапа Лиги Европы АЕК Ларнака - «Динамо». Киевляне после четырех туров не набрали ни одного очка, но еще могут выйти в плей-офф Лиги конференций
Для сохранения шансов нужно побеждать АЕК.
Динамо: Нещерет, Тымчик, Забарный, Сирота, Вивчаренко, Шепелев, Сидорчук, Кабаев, Цыганков, Буяльский, Ванат
В запасе: Игнатенко, Авраменко, Попов, Кендзера Бурда, Гармаш, Караваев, Кравченко, Пэррис, Диалло, Беседин
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка АЕК Ларнака – «Динамо» Киев.
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