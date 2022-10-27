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Лига чемпионов
27 октября 2022, 16:52 | Обновлено 27 октября 2022, 16:57
212
0

ПЕДРИ: «Мы еще недостаточно конкурентоспособны»

Хавбек «Барселоны» – о разгромном поражении от «Баварии»

27 октября 2022, 16:52 | Обновлено 27 октября 2022, 16:57
212
0
ПЕДРИ: «Мы еще недостаточно конкурентоспособны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри прокомментировал разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» (0:3) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«У нас многое не получалось. Все это нам нужно улучшать. С такой самокритикой и будем двигаться вперед - в этом сезоне предстоит бороться за самые разные кубки. Учитывая показанную нами сегодня игру, очевидно, что мы еще недостаточно конкурентоспособны. Нам недостает многого: более хладнокровного обращения с мячом, выбора верного продолжения атаки; к тому же мы слишком часто теряем мяч, когда нас даже толком не прессингуют. Есть много всего, что нуждается в совершенствовании», - сказал Педри.

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Педри Барселона Бавария Лига чемпионов Барселона - Бавария
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Источник УЕФА
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