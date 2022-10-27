Украина. Премьер лига27 октября 2022, 16:04 | Обновлено 27 октября 2022, 16:12
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Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Мы пошли Руху навстречу»
Наставник «Ингульца» – о переносе матча со львовским клубом
27 октября 2022, 16:04 | Обновлено 27 октября 2022, 16:12
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Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал перенос матча 10-го тура украинской Премьер-лиги со львовским «Рухом».
«Мы получили официальное письмо от «Руха» и, согласно ему, «Ингулец» написал в УПЛ, что мы согласны на те условия, которые они просят.
Многие футболисты львовского клуба были задействованы в Юношеской лиге УЕФА, поэтому «Рух» попросил перенести матч. Мы пошли им навстречу», - сказал Лавриненко.
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