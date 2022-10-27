Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Мы пошли Руху навстречу»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал перенос матча 10-го тура украинской Премьер-лиги со львовским «Рухом».

«Мы получили официальное письмо от «Руха» и, согласно ему, «Ингулец» написал в УПЛ, что мы согласны на те условия, которые они просят.

Многие футболисты львовского клуба были задействованы в Юношеской лиге УЕФА, поэтому «Рух» попросил перенести матч. Мы пошли им навстречу», - сказал Лавриненко.