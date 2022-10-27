Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Мы пошли Руху навстречу»
Украина. Премьер лига
27 октября 2022, 16:04 | Обновлено 27 октября 2022, 16:12
327
0

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Мы пошли Руху навстречу»

Наставник «Ингульца» – о переносе матча со львовским клубом

27 октября 2022, 16:04 | Обновлено 27 октября 2022, 16:12
327
0
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Мы пошли Руху навстречу»
ФК Ингулец. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал перенос матча 10-го тура украинской Премьер-лиги со львовским «Рухом».

«Мы получили официальное письмо от «Руха» и, согласно ему, «Ингулец» написал в УПЛ, что мы согласны на те условия, которые они просят.

Многие футболисты львовского клуба были задействованы в Юношеской лиге УЕФА, поэтому «Рух» попросил перенести матч. Мы пошли им навстречу», - сказал Лавриненко.

По теме:
Эпицентр – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Ингулец – Рух перенесен
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Черноморец
Сергей Лавриненко чемпионат Украины по футболу перенос матча Украинская Премьер-лига Ингулец Рух Львов Ингулец - Рух
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Footboom
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будивельник, Ураган, Прометей и Рух U-19 одержали победы на евроарене
Футбол | 27 октября 2022, 05:45 0
Будивельник, Ураган, Прометей и Рух U-19 одержали победы на евроарене
Будивельник, Ураган, Прометей и Рух U-19 одержали победы на евроарене

Главные новости за 26 октября на Sport.ua

5-й тур ЛЧ. Все таблицы. Определено 12 из 16 клубов, вышедших в 1/8 финала
Футбол | 27 октября 2022, 00:45 0
5-й тур ЛЧ. Все таблицы. Определено 12 из 16 клубов, вышедших в 1/8 финала
5-й тур ЛЧ. Все таблицы. Определено 12 из 16 клубов, вышедших в 1/8 финала

26 октября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов

Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
Футбол | 26.10.2022, 16:00
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко
Футбол | 27.10.2022, 13:28
Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко
Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко
Президент Барселоны оценил работу Хави после вылета команды из ЛЧ
Футбол | 27.10.2022, 07:50
Президент Барселоны оценил работу Хави после вылета команды из ЛЧ
Президент Барселоны оценил работу Хави после вылета команды из ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК – Фьюри: «Эй, пьянчужка, давай решим, кто лучший в мире»
УСИК – Фьюри: «Эй, пьянчужка, давай решим, кто лучший в мире»
25.10.2022, 19:30 5
Бокс
Командующий ВС Литвы против передачи Украине гаубиц и системы ПВО
Командующий ВС Литвы против передачи Украине гаубиц и системы ПВО
26.10.2022, 16:50
Война
Лунин им не нужен?! Реал проваливает игру с Лейпцигом в ЛЧ
Лунин им не нужен?! Реал проваливает игру с Лейпцигом в ЛЧ
25.10.2022, 22:42 7
Футбол
Ломаченко рассказал, почему согласился на бой с Ортисом
Ломаченко рассказал, почему согласился на бой с Ортисом
26.10.2022, 10:39 3
Бокс
КУРЬЕЗ ГОДА. Сикан не забил в пустые ворота после паса-конфетки от Мудрика
КУРЬЕЗ ГОДА. Сикан не забил в пустые ворота после паса-конфетки от Мудрика
26.10.2022, 00:01 41
Футбол
ФОТО. Лома захватывает Манхэттен. Постер боя Ломаченко — Ортис
ФОТО. Лома захватывает Манхэттен. Постер боя Ломаченко — Ортис
25.10.2022, 19:11
Бокс
За 50 млн даже не позвоним Ахметову. В Шахтере рассказали о цене на Мудрика
За 50 млн даже не позвоним Ахметову. В Шахтере рассказали о цене на Мудрика
27.10.2022, 09:49 77
Футбол
ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
25.10.2022, 23:19 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности