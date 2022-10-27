Лига чемпионов27 октября 2022, 14:10 | Обновлено 27 октября 2022, 14:13
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Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Некоторые игроки сыграли выше всяческих похвал»
Наставник «Порту» – о разгромной победе над «Брюгге»
27 октября 2022, 14:10 | Обновлено 27 октября 2022, 14:13
239
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Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал разгромную победу над бельгийским «Брюгге» (4:0) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Мы очень довольны. Нам противостояла команда, которая до этого матча не пропустила ни одного гола в Лиге чемпионов. Эта была важная игра. Мы не уклонялись от своих обянностей. Некоторые игроки сыграли выше всяческих похвал», - сказал Консейсау.
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