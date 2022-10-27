Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Мы провели неплохой матч и достойно поборолись»
Наставник «Рейнджерс» – о поражении от «Наполи»
Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал выездное поражение от итальянского «Наполи» (0:3) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Мы играли против лидера чемпионата Италии. Сейчас они демонстрируют фантастическую игру. Думаю, мы провели неплохой матч и достойно поборолись. Мы пропустили два легких мяча в первые 15 минут, но в этом розыгрыше создали больше всего моментов», - сказал Бронкхорст.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер СК «Днепр-1» – о предстоящем матче против «Аполлона»
Три гола побывало в воротах стамбульского клуба, причем два – в дебюте игры