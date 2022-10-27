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Лига чемпионов
27 октября 2022, 13:27 | Обновлено 27 октября 2022, 13:32
63
0

Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Мы провели неплохой матч и достойно поборолись»

Наставник «Рейнджерс» – о поражении от «Наполи»

27 октября 2022, 13:27 | Обновлено 27 октября 2022, 13:32
63
0
Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Мы провели неплохой матч и достойно поборолись»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни ван Бронкхорст

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал выездное поражение от итальянского «Наполи» (0:3) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы играли против лидера чемпионата Италии. Сейчас они демонстрируют фантастическую игру. Думаю, мы провели неплохой матч и достойно поборолись. Мы пропустили два легких мяча в первые 15 минут, но в этом розыгрыше создали больше всего моментов», - сказал Бронкхорст.

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Джованни ван Бронкхорст Глазго Рейнджерс Наполи Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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