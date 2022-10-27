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  4. Игорь СУРКИС: «Милевского рассматриваю только как нового президента»
Украина. Премьер лига
27 октября 2022, 13:06 | Обновлено 27 октября 2022, 13:14
699
3

Игорь СУРКИС: «Милевского рассматриваю только как нового президента»

Президент «Динамо» не видит Артема на посту главного тренера

27 октября 2022, 13:06 | Обновлено 27 октября 2022, 13:14
699
3
Игорь СУРКИС: «Милевского рассматриваю только как нового президента»
Instagram. Артем Милевский

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, в какой роли он видит в клубе бывшего нападающего «бело-синих» и сборной Украины Артема Милевского.

«Главным тренером точно не будет. Милевского я рассматриваю только как нового президента клуба», – заявил Суркис.

Напомним, что Милевский выступал в составе «Динамо» с 2003 по 2013 годы. За это время он сыграл за динамовцев 276 матчей, в которых забил 87 мячей и сделал 54 ассиста.

Напомним, ранее 24-летний Цыганков догнал Милевского в списке лучших бомбардиров «Динамо».

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Игорь Суркис Динамо Киев Артем Милевский
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Источник FanDay
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Как президента Республики Беларусь!?
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+1
Remark
Шось у Ігорька останнім часом жарти від реальності дуже важко відрізнити. То йому Циганков щось винен і має за свій трансфер в інший клуб заплатити, то ось Артьомка в презеденти клуба коронує) Надіюся то є жарти)
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0
Александр
Закройте рот опзжистам 
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0
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