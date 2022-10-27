Игорь СУРКИС: «Милевского рассматриваю только как нового президента»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, в какой роли он видит в клубе бывшего нападающего «бело-синих» и сборной Украины Артема Милевского.

«Главным тренером точно не будет. Милевского я рассматриваю только как нового президента клуба», – заявил Суркис.

Напомним, что Милевский выступал в составе «Динамо» с 2003 по 2013 годы. За это время он сыграл за динамовцев 276 матчей, в которых забил 87 мячей и сделал 54 ассиста.

Напомним, ранее 24-летний Цыганков догнал Милевского в списке лучших бомбардиров «Динамо».