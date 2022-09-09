24-летний Цыганков догнал Милевского в списке лучших бомбардиров Динамо

Лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков забил единственный гол своей команды в матче первого тура группового раунда Лиги Европы против «Фенербахче» (1:2).

Для 24-летнего Цыганкова это был 87-й гол в составе киевского клуба в 218 матчах. По этому показателю он догнал Артема Милевского, который провел на 58 поединков больше.

Отметим, что больше Цыганкова в истории «Динамо» забивали всего 6 футболистов: Олег Блохин (236), Сергей Ребров (163), Максим Шацких (141), Андрей Ярмоленко (137), Андрей Шевченко (124) и Олег Гусев (96).

ГОЛ! 1:1. Виктор Цыганков, 64 мин.