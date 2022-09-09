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  4. 24-летний Цыганков догнал Милевского в списке лучших бомбардиров Динамо
Лига Европы
09 сентября 2022, 12:28 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:18
719
1

24-летний Цыганков догнал Милевского в списке лучших бомбардиров Динамо

Больше Виктора забивали всего шесть исполнителей

09 сентября 2022, 12:28 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:18
719
1
24-летний Цыганков догнал Милевского в списке лучших бомбардиров Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков (слева)

Лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков забил единственный гол своей команды в матче первого тура группового раунда Лиги Европы против «Фенербахче» (1:2).

Для 24-летнего Цыганкова это был 87-й гол в составе киевского клуба в 218 матчах. По этому показателю он догнал Артема Милевского, который провел на 58 поединков больше.

Отметим, что больше Цыганкова в истории «Динамо» забивали всего 6 футболистов: Олег Блохин (236), Сергей Ребров (163), Максим Шацких (141), Андрей Ярмоленко (137), Андрей Шевченко (124) и Олег Гусев (96).

ГОЛ! 1:1. Виктор Цыганков, 64 мин.

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Динамо Киев Фенербахче Лига Европы Фенербахче - Динамо Виктор Цыганков Артем Милевский
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Источник Transfermarkt
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Ya-Legenda
Пояснюється тим, що Циганков в Динамо б'є  пенальті,  а коли грав Мілевський, пенальті бив тільки Гусев
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