24-летний Цыганков догнал Милевского в списке лучших бомбардиров Динамо
Больше Виктора забивали всего шесть исполнителей
Лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков забил единственный гол своей команды в матче первого тура группового раунда Лиги Европы против «Фенербахче» (1:2).
Для 24-летнего Цыганкова это был 87-й гол в составе киевского клуба в 218 матчах. По этому показателю он догнал Артема Милевского, который провел на 58 поединков больше.
Отметим, что больше Цыганкова в истории «Динамо» забивали всего 6 футболистов: Олег Блохин (236), Сергей Ребров (163), Максим Шацких (141), Андрей Ярмоленко (137), Андрей Шевченко (124) и Олег Гусев (96).
ГОЛ! 1:1. Виктор Цыганков, 64 мин.
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