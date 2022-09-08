ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Отличный ассист сделал Буяльский

8 сентября в 19:45 в матче 1-го тура Лиги Европы играют «Фенербахче» и «Динамо».

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Матч проходит в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сарачоглу». Судит встречу венгр Тамаш Богнар. Команды играли летом в квалификации Лиги чемпионов, и тогда победу по сумме двух матчей одержали киевляне (0:0, 2:1 д.в.)

В середине второго тайм Буяльский отлично сыграл на фланге, протянул мяч и отдал пас в центр. Цыганков в одно касание пробил. Вратарь должен был брать этот мяч, но ошибся! 1:1!

ГОЛ! 1:1. Виктор Цыганков, 64 мин.