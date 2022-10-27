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Лига чемпионов
27 октября 2022, 12:40 | Обновлено 27 октября 2022, 12:48
311
0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы провели фантастический первый тайм»

Наставник «Наполи» – о разгромной победе над «Рейнджерс»

27 октября 2022, 12:40 | Обновлено 27 октября 2022, 12:48
311
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы провели фантастический первый тайм»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал разгромную победу над шотландским «Рейнджерс» (3:0) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы провели фантастический первый тайм, неплохо смотрелись отрезками и во втором. Мне понравилось, как подошли к делу те, кто получает меньше игрового времени. Должен поздравить игроков с тем, чего мы добились», - сказал Спаллетти.

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Лучано Спаллетти Наполи Глазго Рейнджерс Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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