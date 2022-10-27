Лига чемпионов27 октября 2022, 12:40 | Обновлено 27 октября 2022, 12:48
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Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы провели фантастический первый тайм»
Наставник «Наполи» – о разгромной победе над «Рейнджерс»
27 октября 2022, 12:40 | Обновлено 27 октября 2022, 12:48
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Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал разгромную победу над шотландским «Рейнджерс» (3:0) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Мы провели фантастический первый тайм, неплохо смотрелись отрезками и во втором. Мне понравилось, как подошли к делу те, кто получает меньше игрового времени. Должен поздравить игроков с тем, чего мы добились», - сказал Спаллетти.
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