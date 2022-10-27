Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы провели фантастический первый тайм»

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал разгромную победу над шотландским «Рейнджерс» (3:0) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы провели фантастический первый тайм, неплохо смотрелись отрезками и во втором. Мне понравилось, как подошли к делу те, кто получает меньше игрового времени. Должен поздравить игроков с тем, чего мы добились», - сказал Спаллетти.