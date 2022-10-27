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  4. Президент Интера опроверг слухи о том, что клуб продается
Италия
27 октября 2022, 12:46 |
129
0

Президент Интера опроверг слухи о том, что клуб продается

Стивен Чжан выступил с официальным заявлением

27 октября 2022, 12:46 |
129
0
Президент Интера опроверг слухи о том, что клуб продается
ФК Интер. Стивен Чжан

Президент итальянского футбольного клуба «Интер» Стивен Чжан прокомментировал информацию о продаже клуба:

«Клуб был в центре спекуляций за последние два года. Я не общаюсь ни с какими инвесторами. Клуб не продается, пока я президент «Интера».

Выход в плей-офф ЛЧ является доказательством нашей работы. Фанаты «Интера» хотят лучшего, мы тоже. Благодаря этой квалификации и за последние 18 месяцев мы выиграли три трофея, чего не случалось годами раньше, и это значит, что мы сделали правильный выбор.

Мы доказали, что мы команда-победитель как на поле, так и вне его. Посвящаю эту победу болельщикам, они этого заслуживают. Все люди, которые поддерживают нас, даже если они иногда могут критиковать, но они хотят только лучшего для «Интера».

Отметим, что вчера, 26 октября, «Интер» разгромил «Викторию» в 5-м туре Лиги чемпионов и досрочно обеспечил себе место в плей-офф.

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Источник Sky Sports
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