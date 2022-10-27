Коринтианс ищет 8 миллионов евро на выкуп у Шахтера Майкона
Ныне хавбек выступает за «тимау» на правах аренды
Бразильский «Коринтианс» хочет сохранить в своих рядах 25-летнего полузащитника «Шахтера» Майкона, который в текущем сезоне выступает за «тимау» на правах аренды.
Сообщается, что «горняки» готовы продать хавбека за 8 миллионов евро. Такую сумму ныне пытается собрать «Коринтианс», чтобы совершить полноценный трансфер.
В текущем сезоне Майкон сыграл за «Коринтианс» 23 матча во всех турнирах, отличился 2 забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что купить Майкона планирует «Брайтон», который с недавних пор возглавляет экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби.
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