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ATP
27 октября 2022, 11:20 | Обновлено 27 октября 2022, 12:19
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0

Глава итальянского тенниса –о турнире в Неаполе: «ATP крупно нас оштрафует»

Анджело Бинаги прокомментировал скандальный турнир

27 октября 2022, 11:20 | Обновлено 27 октября 2022, 12:19
260
0
Глава итальянского тенниса –о турнире в Неаполе: «ATP крупно нас оштрафует»
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Глава Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги прокомментировал организацию турнира АТР 250 в Неаполе:

«Мне позвонили и сказали, что турнир переносится из Неаполя, попросите власти Флоренции предоставить корты еще на неделю.

Я ответил, что это невозможно. Мы с одним из руководителей федерации Джорджио Ди Палермо вмешались и сделали то, что должны были: бросились на помощь и спасли турнир. Мы любим этот турнир, поэтому необходимо было вмешаться немедленно и решительно. Несмотря на то, что организаторы во Флоренции сказали, что готовы, я вообще не думал о переносе. В этом случае нам бы урезали призовые, а это международное фиаско осталось бы в истории итальянского спорта. Я не раздумывал ни секунды, я бы все сделал, чтобы спасти турнир.

Турнир спасли президент клуба Риккардо Виллари, Джорджио Ди Палермо и я. Ни Лоренцо Музетти, ни Маттео Берреттини не планировали здесь играть. Президент Виллари приехал со мной в Болонью, чтобы их убедить, они сказали, что будет сложно, и в итоге оказались в финале. ATP крупно нас оштрафует, но надеюсь, они учтут то, что итальянские организаторы делали на протяжении многих лет. В любом случае, мы согласимся и выполним свои обязательства. Это правильно, что нас накажут, но я надеюсь, что они примут во внимание то хорошее, что федерации в итоге удалось сделать в Неаполе.

Я бы не доверял Mapei (производитель покрытия – ред.). Это как купить Феррари, выехать из гаража и обнаружить, что машина сломана. В прошлую субботу мы были в панике, турнир был под угрозой, а нам все еще говорили, что корты можно отремонтировать. Мы поняли, что ситуацию оценили неверно, поэтому нам хватило времени и смелости доставить в Неаполь новый корт и установить его за 24 часа. Остальное не наша ответственность, например, влажность на корте».

Турнир завершился 23 октября. В финале сыграли Лоренцо Музетти и Маттео Берреттини. Победу одержал Лоренцо.

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Источник Ubitennis
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