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Лига чемпионов
27 октября 2022, 10:59 | Обновлено 27 октября 2022, 11:19
202
0

Женская Лига чемпионов. Челси уничтожил Влазнию, Реал и ПСЖ без сильнейшего

Сыграны матчи 2-го тура в квартетах А и В

27 октября 2022, 10:59 | Обновлено 27 октября 2022, 11:19
202
0
Женская Лига чемпионов. Челси уничтожил Влазнию, Реал и ПСЖ без сильнейшего
ФК Челси

В группе А во втором матче подряд выиграл «Челси». После победы 1:0 над «ПСЖ» в стартовом туре лондонские футболистки со счетом 8:0 разгромили албанский клуб «Влазния» – обидчика украинской команды «Ворскла-Харьков-2» во втором отборочном раунде.

В другом поединке квартета без победителя разошлись «Реал» и «ПСЖ» – ничья 0:0.

В группе В по второй победе одержали «Вольфсбург» и «Рома», которые переиграли соответственно пражскую «Славию» (2:0) и «Санкт-Пельтен» (4:3).

Лига чемпионов 2022/2023 среди женщин

2-й тур

Группа А

  • Реал – ПСЖ – 0:0
  • Челси – Влазния – 8:0

Группа В

  • Санкт-Пельтен – Рома – 3:4
  • Славия Прага – Вольфсбург – 0:2
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Источник Sport.ua
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