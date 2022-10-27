Женская Лига чемпионов. Челси уничтожил Влазнию, Реал и ПСЖ без сильнейшего
Сыграны матчи 2-го тура в квартетах А и В
В группе А во втором матче подряд выиграл «Челси». После победы 1:0 над «ПСЖ» в стартовом туре лондонские футболистки со счетом 8:0 разгромили албанский клуб «Влазния» – обидчика украинской команды «Ворскла-Харьков-2» во втором отборочном раунде.
В другом поединке квартета без победителя разошлись «Реал» и «ПСЖ» – ничья 0:0.
В группе В по второй победе одержали «Вольфсбург» и «Рома», которые переиграли соответственно пражскую «Славию» (2:0) и «Санкт-Пельтен» (4:3).
Лига чемпионов 2022/2023 среди женщин
2-й тур
Группа А
- Реал – ПСЖ – 0:0
- Челси – Влазния – 8:0
Группа В
- Санкт-Пельтен – Рома – 3:4
- Славия Прага – Вольфсбург – 0:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер СК «Днепр-1» – о предстоящем матче против «Аполлона»
Бой украинского боксера состоится в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке