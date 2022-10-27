Женская Лига чемпионов. Челси уничтожил Влазнию, Реал и ПСЖ без сильнейшего

В группе А во втором матче подряд выиграл «Челси». После победы 1:0 над «ПСЖ» в стартовом туре лондонские футболистки со счетом 8:0 разгромили албанский клуб «Влазния» – обидчика украинской команды «Ворскла-Харьков-2» во втором отборочном раунде.

В другом поединке квартета без победителя разошлись «Реал» и «ПСЖ» – ничья 0:0.

В группе В по второй победе одержали «Вольфсбург» и «Рома», которые переиграли соответственно пражскую «Славию» (2:0) и «Санкт-Пельтен» (4:3).

Лига чемпионов 2022/2023 среди женщин

2-й тур

Группа А

Реал – ПСЖ – 0:0

Челси – Влазния – 8:0

Группа В