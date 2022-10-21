Женская Лига чемпионов. Сыграны матчи 1-го тура. Результаты, таблицы
Убедительно стартовали «Барселона», «Арсенал» и «Вольфсбург»
Сыграны матчи 1-го тура групповой стадии женской Лиги чемпионов.
Самой крупной победы в сыгранных поединках отметилась «Барселона». Она со счетом 9:0 деклассировала соперниц из лиссабонской «Бенфики». Также крупными победами выступления в турнире начали «Арсенал», обыгравший 5:1 «Лион», и «Вольфсбург», который разгромил «Санкт-Пельтен» – 4:0.
Скромнее победил «Реал». Он со счетом 2:0 переиграл албанскую команду «Влазния», которая во второй квалификации, напомним, не пустила в группу полтавскую команду «Ворскла».
Лига чемпионов 2022/2023 среди женщин
1-й тур
Группа А
- Влазния – Реал – 0:2
- ПСЖ – Челси – 0:1
Группа В
- Вольфсбург – Санкт-Пельтен – 4:0
- Рома – Славия Прага – 1:0
Группа С
- Лион – Арсенал – 1:5
- Цюрих – Ювентус – 0:2
Группа D
- Барселона – Бенфика – 9:0
- Бавария – Русенгорд – 2:1
Турнирное положение команд
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