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Лига чемпионов
21 октября 2022, 11:34 | Обновлено 21 октября 2022, 11:50
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0

Женская Лига чемпионов. Сыграны матчи 1-го тура. Результаты, таблицы

Убедительно стартовали «Барселона», «Арсенал» и «Вольфсбург»

21 октября 2022, 11:34 | Обновлено 21 октября 2022, 11:50
305
0
Женская Лига чемпионов. Сыграны матчи 1-го тура. Результаты, таблицы
Getty Images/Global Images Ukraine

Сыграны матчи 1-го тура групповой стадии женской Лиги чемпионов.

Самой крупной победы в сыгранных поединках отметилась «Барселона». Она со счетом 9:0 деклассировала соперниц из лиссабонской «Бенфики». Также крупными победами выступления в турнире начали «Арсенал», обыгравший 5:1 «Лион», и «Вольфсбург», который разгромил «Санкт-Пельтен» – 4:0.

Скромнее победил «Реал». Он со счетом 2:0 переиграл албанскую команду «Влазния», которая во второй квалификации, напомним, не пустила в группу полтавскую команду «Ворскла».

Лига чемпионов 2022/2023 среди женщин

1-й тур

Группа А

  • Влазния – Реал – 0:2
  • ПСЖ – Челси – 0:1

Группа В

  • Вольфсбург – Санкт-Пельтен – 4:0
  • Рома – Славия Прага – 1:0

Группа С

  • Лион – Арсенал – 1:5
  • Цюрих – Ювентус – 0:2

Группа D

  • Барселона – Бенфика – 9:0
  • Бавария – Русенгорд – 2:1

Турнирное положение команд

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Источник Sport.ua
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