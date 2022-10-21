Женская Лига чемпионов. Сыграны матчи 1-го тура. Результаты, таблицы

Сыграны матчи 1-го тура групповой стадии женской Лиги чемпионов.

Самой крупной победы в сыгранных поединках отметилась «Барселона». Она со счетом 9:0 деклассировала соперниц из лиссабонской «Бенфики». Также крупными победами выступления в турнире начали «Арсенал», обыгравший 5:1 «Лион», и «Вольфсбург», который разгромил «Санкт-Пельтен» – 4:0.

Скромнее победил «Реал». Он со счетом 2:0 переиграл албанскую команду «Влазния», которая во второй квалификации, напомним, не пустила в группу полтавскую команду «Ворскла».

Лига чемпионов 2022/2023 среди женщин

1-й тур

Группа А

Влазния – Реал – 0:2

ПСЖ – Челси – 0:1

Группа В

Вольфсбург – Санкт-Пельтен – 4:0

Рома – Славия Прага – 1:0

Группа С

Лион – Арсенал – 1:5

Цюрих – Ювентус – 0:2

Группа D

Барселона – Бенфика – 9:0

Бавария – Русенгорд – 2:1

Турнирное положение команд